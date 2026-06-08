Slovenski izbornik o šansama Vatrenih na SP-u: ‘Hrvatska je fenomen’

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Kacper Staniec NEWSPIX.PL via Guliver

Slovenski izbornik Boštjan Cesar nakon poraza od Hrvatske nije krio nezadovoljstvo porazom u zadnjim minutama

“Jako sam zadovoljan s igrom, ne rezultatom. Drugu utakmicu zaredom da smo zabili prve dvije šanse utakmica bi otišla u drugom smjeru. Zadovoljna sam igračima kako su se borili, ali ostao je gorak okus zbog rezultata što nije bio bolji. Bili smo dobar partner Hrvatskoj od prve do zadnje minute”, rekao je Cesar nakon što je Hrvatska u Varaždinu slavila rezultatom 2-1.

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Upitan je i o svojim energičnim reakcijama, kojima je odavao dojam da se ne radi o prijateljskom susretu.

“Govorio sam da nema prijateljskih utakmica, igrali smo protiv vrhunskog protivnika iz samog vrha. Kad ide dobro, sretan sam, a reagiram kad treba. Sa sucima nisam imao problema, ali sam malo porazgovarao. Da smo ove dvije utakmice igrali mjesec dana ranije, dali bismo gol sigurno, Vipotnik i Begić su imali dugu stanku jer su rano završili sezonu, i oni su razočarani što nisu dali gol. Igračima je veliki plus što imaju osjećaj da se mogu nositi s ekipama kao što je Hrvatska. Imamo iskusne igrače koji lakše podnose poraz u zadnjoj minuti, ali i mlade koje treba ohrabriti. Rekao sam dečkima “Glave gore, zaslužili ste više!”

Uvjeren je kako Vatreni i na ovom Svjetskom prvenstvu mogu napraviti odličan rezultat.

“Hrvatska je fenomen. Tako mala zemlja napravila je vrhunske rezultate, najveći problem ima izaći iz skupine, ali kad prođu, mogu daleko. Mislim da će tako biti i ove godine, Hrvatska će imati problem proći skupinu, a onda je sve moguće”, optimistično je poručio slovenski izbornik.