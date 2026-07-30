Slovenac koji je sudio finale SP-a progovorio o Messiju: ‘Taj razgovor ostat će između nas’

Podijeli :

AP Photo/Chris Carlson via Guliver Image

Slovenski sudac Slavko Vinčić, koji je sudio finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, po povratku u Sloveniju dao je intervju za slovenski Sport u kojem se osvrnuo na najveću utakmicu svoje karijere, susret s Lionelom Messijem i odluku da nakon Mundijala završi sudačku karijeru.

Veliku pažnju izazvao je njegov razgovor s Messijem tijekom finalne utakmice, o kojem su danima pisali mediji i raspravljali navijači na društvenim mrežama. Ipak, Vinčić nije želio otkriti sadržaj tog razgovora.

“Taj razgovor ostat će između nas na terenu. Mogu samo reći da se Messi ponašao u duhu fair-playja i potpuno sportski”, rekao je slovenski arbitar, odbacivši pritom nagađanja da je između njih došlo do bilo kakvog sukoba.

Otkrio je i da ga je vijest o tome kako će upravo on suditi finale Svjetskog prvenstva zatekla potpuno nespremnog, ali da je istovremeno osjetio golemi ponos jer je dobio priliku predstavljati svoju zemlju na najvećoj nogometnoj pozornici.

“U prvom trenutku bio je to šok, a odmah nakon toga osjetio sam golemi ponos. Naš sudački tim predstavljao je Sloveniju na najvećoj sportskoj pozornici na svijetu. Bio sam ponosan i na Nogometni savez Slovenije te našu sudačku organizaciju. Istodobno sam bio svjestan kolika je odgovornost pred nama. Morali smo opravdati ukazano povjerenje i utakmicu privesti kraju na najbolji mogući način”, rekao je.

Naglasio je kako je upravo finale bilo najzahtjevniji izazov njegove sudačke karijere zbog ogromne odgovornosti koju nosi takva utakmica.

“Cijela sudačka karijera praktički se svede na tu jednu utakmicu. Odgovornost je golema, ali vjerujem da smo se za nju pripremili na pravi način”, istaknuo je.

Na kraju je govorio i o ulozi VAR tehnologije, za koju smatra da je postala neizostavan dio modernog nogometa.

“Pogreške se danas mogu ispraviti pregledom snimke. Uz brzinu kojom se igra suvremeni nogomet jednostavno je nemoguće vidjeti baš sve na terenu. Ne mogu ni zamisliti suđenje bez pomoći VAR tehnologije”, zaključio je Vinčić.