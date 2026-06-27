Slavni Amerikanac poslao žestoku poruku: ‘Bosna? Bolje im je da ni ne ulaze u avion’

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx via Guliver Image

Sjedinjene Američke Države, jedan od domaćina SP-a, igrat će u utakmici šesnaestine finala protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Uoči utakmice, Tim Howard, jedan od najvećih nogometaša u povijesti američke reprezentacije koji je ostavio dubok trag na svjetskim prvenstvima, obratio se igračima emotivnim videom. Pozvao je igrače da zaborave sve što se događalo u grupnoj fazi.

POVEZANO Što Hrvatskoj danas treba za prolaz skupine? Nervoza u taboru SAD-a uoči BiH: Pochettino se sukobio s novinarima

“Grupna faza je završena. Sada počinje pravi turnir. Sve što ste do sada postigli više nije važno ako ne nastavite pobjeđivati”, rekao je Howard, motivirajući nacionalnu vrstu.

Bivši vratar Manchester Uniteda i Evertona naglasio je da eliminacijske utakmice zahtijevaju potpuno drugačiji pristup i da svaki igrač mora dati svoj maksimum.

“Nosite dres svoje zemlje. Ovo su utakmice koje definiraju karijere. Izađite na teren, budite hrabri i pokažite svijetu tko ste.”

Howard je također dao izjavu koja bi mogla poslužiti kao dodatna motivacija protivničkoj momčadi.

“Bosna? Iskreno, bolje im je da ni ne ulaze u zrakoplov za San Francisco, jer će momčad SAD-a učiniti sve da ih potpuno razbije”, rekao je Howard.

Dvoboj između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u sklopu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Utakmica je zakazana za 2. srpnja u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu u San Franciscu, a pobjednik će osigurati mjesto među 16 najboljih momčadi na turniru.

Tim Howard odigrao je 121 utakmicu za američku reprezentaciju, a posebno se pamti njegov učinak protiv Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva 2014. godine, kada je zabilježio rekordnih 15 obrana na jednoj utakmici SP-a.

Osvojio je FA kup i Liga kup s Manchester Unitedom, a najveći dio klupske karijere proveo je u Evertonu. Nakon igračke karijere radio je kao televizijski komentator i nogometni analitičar.