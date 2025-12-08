Slaven Bilić kandidat za izbornika reprezentacije koja se bori za odlazak na SP?

8. pro 2025
Hrvatska bi na Svjetskom prvenstvu potencijalno mogla imati dvojicu izbornika.

Češki mediji raspisali se kako bi njihovu reprezentaciju mogao preuzeti Slaven Bilić.

Češka je u kvalifikacijama za SP osvojila drugo mjesto u skupini s Hrvatskom, u ožujku će igrati u Pragu protiv Irske. Pobijedi li i u tom dvoboju, za plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine borit će se protiv pobjednika utakmice Danska – Sjeverna Makedonija.

Prvi kandidat za klupu Češke nakon odlaska Ivana Hašeka bio je Jindrich Trpišovsky, aktualni trener praške Slavije. No on je zasad odbio ponudu, rekavši da ima još posla u klubu. Savez se stoga okrenuo drugim rješenjima.

Češki mediji pritom su prvo spominjali Nijemca Jürgena Klinsmanna, potom i Turčina Fatiha Terima, koji je privatno blizak Nedvedu, međutim, u ponedjeljak se pojavilo ime Slavena Bilića.

Bilić je Hrvatsku vodio na dva Europska prvenstva, a na Svjetskom još nije bio.

