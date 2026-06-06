Škoti misle ozbiljno: Pred Svjetsko prvenstvo razbili južnoameričku reprezentaciju

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(Photo by Ryan Crockett/DeFodi Images) via Guliver Image

Škotska je nakon 28 godina ponovno na Svjetskom prvenstvu te će u devetom pokušaju tražiti svoj prvi prolazak skupine. Ždrijeb im nije najbolji jer ih čekaju susreti s Brazilom i Marokom dok bi "sigurnu" pobjedu trebali imati protiv Haitija. Međutim, taj ne baš lagani ždrijeb Škoti su iskoristili kao motivaciju pa su u dvije pripremne utakmice pružili sjajne predstave. U prvoj su s 4:1 porazili Curacao da bi u drugoj s 4:0 bili bolji od Bolivije.

Nisu Škoti dugo trebali čekati na prvi gol na utakmici. Već u petoj minuti je novi igrač Rangersa Lawrence Shankland zabio na asistenciju novog igrača Tottenhama Andrewa Robertsona koji je ujedno i škotski kapetan.

Za 2:0 je u 23. minuti pogodio najbolji škotski igrač Scott McTominay da bi do kraja poluvremena dva puta mrežu Bolivije tresao Che Adams. Suigrač Nikole Vlašića i Sandra Kulenovića iz Torina je svoj prvi gol zabio u 30., a svoj drugi u 45. minuti. Tako je Škotska na predah otišla s velikih 4:0.

U drugom poluvremenu, nakon brojnih izmjena, nismo vidjeli nijedan gol pa je Škotska slavila s 4:0 protiv južnoameričke reprezentacije.

Škotska se nalazi u skupini C s Brazilom, Marokom i Haitijem te će svoj prvi susret nakon 28 godina na Svjetskom prvenstvu odigrati protiv Haitija 14. lipnja.

Što se tiče Bolivije, oni su ostali bez Mundijala nakon što su u finalu interkonfederacijskog doigravanja izgubili s 2:1 od Iraka.