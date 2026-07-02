SKener: Pele, Maradona, Messi… Cristiano Ronaldo je zaslužio biti u tom pokeru

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Image

Društvenim mrežama posljednjih dana širi se poruka upućena Cristianu Ronaldu: "Spremamo te u mirovinu, CR7." Pišu to hrvatski navijači, poneki novinari, ali i oni koji su godinama raspravljali o tome gdje mu je mjesto u povijesti nogometa. Taj će dan jednom doći. I kada se dogodi, s velikim poštovanjem zaključit ću da nogomet napušta jedan od najvećih koji je ikada igrao ovu igru.

Messi ili Ronaldo?

To je pitanje koje je obilježilo posljednjih dvadesetak godina. A onda slijedi novo:

Koji Ronaldo? Onaj pravi?

Takvo sam pitanje dobio bezbroj puta. Ako govorimo o jednoj utakmici, o jednom savršenom nastupu, prednost dajem Ronaldu Fenomenu. Brazilac je u najboljim danima bio sila prirode, spoj brzine, tehnike i lakoće kakvu nogomet rijetko vidi.

Ali ako govorimo o karijeri, trajanju, rekordima i utjecaju na nogomet – moj glas ide Cristianu Ronaldu.

U svijetu sporta malo je imena koja izazivaju toliko emocija kao Cristiano Ronaldo. Za jedne je najveći nogometaš svih vremena, za druge jedan od najvećih, ali oko jedne činjenice gotovo svi se slažu – riječ je o sportašu koji je svojim radom, disciplinom i nevjerojatnom željom za uspjehom obilježio moderni nogomet. Njegova priča nije samo priča o golovima, trofejima i rekordima. To je priča o odricanju, vjeri u vlastite sposobnosti i spremnosti da svakoga dana pomiče vlastite granice.

S dvanaest godina napustio je obitelj i preselio se u Lisabon kako bi trenirao u Sportingu. Bio je to težak korak za dječaka koji je prvi put ostavio dom iza sebe. Upravo tada pokazao je osobinu koja će obilježiti cijelu njegovu karijeru – nikada nije odustajao. Svaki trening bio je nova prilika da postane bolji od svih ostalih.

Njegov talent ubrzo su prepoznali najveći europski klubovi. Nakon prijateljske utakmice Sportinga i Manchester Uniteda 2003. godine, engleski velikan doveo ga je pod vodstvo Sir Alexa Fergusona. Tamo je izrastao u jednog od najboljih nogometaša svijeta, osvojio Ligu prvaka i 2008. godine prvi put podigao Zlatnu loptu.

Pravi vrhunac uslijedio je dolaskom u Real Madrid 2009. godine. Postao je tada najskuplji nogometaš na svijetu, ali pritisak nije bio prepreka nego motiv. Iz sezone u sezonu rušio je rekorde, zabijao nevjerojatnim tempom i vodio Real do četiri naslova Lige prvaka. Postao je najbolji strijelac u povijesti kluba, a svaka njegova utakmica bila je događaj.

Nakon Španjolske osvojio je Italiju u dresu Juventusa, zatim se vratio u Manchester United, a danas nastupa za Al-Nassr u Saudijskoj Arabiji. I u poznim igračkim godinama pokazuje da glad za pobjedama nije nestala.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri ima portugalska reprezentacija. Kao kapetan odveo je Portugal do najvećih uspjeha u povijesti – naslova europskog prvaka 2016. i pobjede u Ligi nacija 2019. Čak i kada je zbog ozljede morao napustiti teren u finalu Europskog prvenstva, nije prestajao voditi suigrače s klupe. I tada je pokazao koliko mu znači reprezentativni dres.

No Cristiano Ronaldo nije samo statistika. Ono što ga razlikuje od većine jest nevjerojatna radna etika. Poznat je po tome da i danas trenira kao da tek pokušava izboriti mjesto u prvoj momčadi. Briga o prehrani, fizičkoj spremi i oporavku postala je njegov zaštitni znak. Upravo zato mnogi mladi sportaši u njemu vide uzor – dokaz da talent bez rada nije dovoljan.

Naravno, Ronaldo nije prošao bez kontroverzi. Njegovo samopouzdanje često se tumačilo kao arogancija, a svaka njegova gesta izazivala je rasprave. No to je cijena veličine. Što je sportaš veći, to je pod većim povećalom javnosti. Osim na terenu, Ronaldo ostavlja trag i izvan njega. Sudjeluje u brojnim humanitarnim akcijama, pomaže djeci, bolnicama i humanitarnim organizacijama te svoju globalnu popularnost koristi kako bi skrenuo pozornost na one kojima je pomoć najpotrebnija.

Na kraju ostaje pitanje koje nadilazi broj golova i osvojenih pehara. Što zapravo znači biti najveći? Je li to samo statistika ili sposobnost da desetljećima ostaneš na vrhu, bez obzira na godine, kritike i konkurenciju? Za mene je odgovor jednostavan. Cristiano Ronaldo pripada istom nogometnom panteonu u kojem su Pele, Maradona i Messi. Svaki je obilježio svoje vrijeme na drugačiji način, ali samo rijetki postanu simbol jedne ere.

Kada jednoga dana objesi kopačke o klin, nogomet neće izgubiti samo vrhunskog strijelca. Izgubit će čovjeka koji je pokazao da se granice talenta mogu pomaknuti radom, disciplinom i nevjerojatnom vjerom u sebe.

A trag koji je ostavio teško će itko izbrisati.