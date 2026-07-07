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AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Image

Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo bi biti mjesto na kojem utakmice odlučuju igrači, suci i pravila – ne politički autoriteti. Čim navijači počnu vjerovati da se ishodi mogu mijenjati izvan travnjaka, gubi se ono najvrjednije što nogomet ima: uvjerenje da su svi jednaki kada sudac označi početak utakmice.

Donald Trump, američki predsjednik, cirkusant, kojeg je odavno prebacilo, zamislio je da ova civilizacija njegova ‘lego kockica’. I dok god će biti tipova poput Infanti(l)na, crveni kartoni će se poništavati, pravila nogometne igre će se gaziti, u konačnici mi smo ti klimavci koji sve amenujemo

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao da je razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom i zatražio preispitivanje suspenzije Folarina Baloguna, FIFA je odgodila izvršenje kazne, omogućivši napadaču nastup u nokaut-fazi. Bez obzira na to je li odluka formalno bila u skladu s pravilima, šteta za vjerodostojnost natjecanja već je učinjena.

Najveći problem nije sam Balogun. Problem je poruka. Ako telefonski poziv predsjednika najmoćnije države svijeta može biti dio procesa koji prethodi jednoj od najkontroverznijih disciplinskih odluka u povijesti svjetskih prvenstava, tada svaka buduća odluka FIFA-e dolazi pod povećalo sumnje. Povjerenje je fundament sporta. Kada nestane povjerenje, rezultat na terenu više nije dovoljan.

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter izjavio je kako se crveni kartoni ne bi smjeli poništavati “telefonskim pozivima političara”, već da o tome trebaju odlučivati “pravila, dokazi i odluke neovisnih tijela”. Blatter, koji je i sam tijekom mandata bio obilježen brojnim aferama, koji je posljednji koji bi trebao o tome pričati, poručio je da nogomet nikada ne smije postati “igralište političke moći”.

Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo bi biti mjesto na kojem utakmice odlučuju igrači, suci i pravila – ne politički autoriteti. Čim navijači počnu vjerovati da se ishodi mogu mijenjati izvan travnjaka, gubi se ono najvrjednije što nogomet ima: uvjerenje da su svi jednaki kada sudac označi početak utakmice.

Trump je cijeli slučaj predstavio kao ispravljanje nepravde. Njegovi kritičari vide nešto sasvim drugo – demonstraciju političke moći nad institucijom koja bi trebala biti neovisna. Istina o motivima može ostati predmet rasprave, ali posljedica je očita: umjesto da se govori o nogometu, govori se o njegovom ‘orgijanju’ po – nogometu.

Krležijanski ‘ni med cvetjem ni pravice’ će ostati vječno jedna od najboljih rečenica velikog autora, ali pravica je spora i nekad ipak dođe. Ovoga puta brzo, bolno i gotovo kozmički je sletjela u Seattleu . Nakon što se uzbudio medijski svijet, a čelnici najvećih nogometnih saveza – Francuske, Engleske, Njemačke, Španjolske, Portugala nisu imali petlje podići glas, sve su u ruke morali uzeti “Crveni vragovi” iz Bruxellesa (ne oni Plenkovićevi frendovi) i spasili na neki način ovaj suludi, ali nogometnim umijećem bogati Mundijal.

Donald Trump nastavlja voditi politiku koja izaziva duboke podjele, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i na međunarodnoj sceni. Njegovi javni nastupi često su obilježeni oštrom retorikom, nepredvidivim odlukama i pristupom koji kritičari smatraju više usmjerenim na politički spektakl nego na dugoročnu stabilnost. Takva politika, upozoravaju brojni analitičari, može dodatno produbiti međunarodne napetosti i otežati pronalaženje održivih rješenja za globalne krize.

Organizirao je Svjetsko prvenstvo da bi tamo promovirao svoju politiku, demonstrirao moć, vedrio i oblačio. Ali netko mu je omogućio da dođe na mjesto predsjednika jedne od vodećih svjetskih sila. Pa si je zamislio da je SP njegov privjesak, i da s njim može što god poželi. I Nije problem u Trumpu, u nama je!