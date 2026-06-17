SKener: Domaći mediji previše podcjenjuju Englesku – To je ekipa stvorena za SP

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(AP Photo/John Raoux) via Guliver Image

Engleska ima povoljan ždrijeb, ima dobro složenu momčad koja tempira svoju formu i ono što je najvažnije, nisu bahati kao što to svi uporno ponavljaju.

Hrvatska večeras od 22 sata igra protiv Engleske na AT&T stadionu u Arlingtonu, okolici Dallasa. Mnogi tu utakmicu gledaju kao borbu za prvo mjesto u skupini K u kojoj se još nalaze Gana i Panama. Obje te reprezentacije stigle su na Svjetsko prvenstvo u velikom stilu, bez poraza i dominantnim predstavama u svojim kvalifikacijskim skupinama.

Veznjak Engleske: Jedva čekamo utakmicu s Hrvatskom, svi osjećamo da smo na dobrom putu ‘Hrvatska je puno bolja od Engleske! Oni su svako prvenstvo favoriti, ali ne naprave ništa’

Međutim, domaći mediji hrvatski put podižu u nebesa i hvale igre na sva zvona, izuzev dvije prijateljske utakmice u kojima su se pojavile kritike na igru momčadi pod vodstvom Zlatka Dalića, dok o Engleskoj pričaju o tome da su nedorečeni uoči Svjetskog prvenstva. Tu se govori i o prijateljskim utakmicama u ožujku (porazi od Urugvaja i Japana) koje je Engleska igrala bez većine svojih glavnih igrača ili su ti igrači imali znatno smanjenu minutažu.

Ono što se još provlači kroz medije je taj popis Thomasa Tuchela na kojemu nema Colea Palmera, Phila Fodena, Trenta Alexander-Arnolda i Harryja Maguirea, donedavnih stožernih igrača pod vodstvom Garetha Southgatea. Nagađa se kako je tim potezom okrenuo engleske medije protiv sebe te da je stavio nepotreban pritisak na izvedbu engleske reprezentacije.

No, ono što je zapravo tim potezom dobio je balans i raznovrsnost. Palmer, Foden i Alexander-Arnold iza sebe imaju, za svoje standarde, loše sezone u klubovima te zapravo nije iznenađenje što nisu na popisu. Njihova kvaliteta kada su raspoloženi je na vrhunskoj razini, no oni to većinu vremena ove sezone nisu bili, a pogotovo to nisu za svoje reprezentacije.

Cole Palmer je u svojih 14 nastupa upisao samo dva gola dok je Phil Foden u svojih 49 nastupa zabio sedam golova. Za usporedbu, Bukayo Saka je u svoja 49 nastupa za Englesku dodao 14 golova i bio je neizostavan član svakog trenera na velikim natjecanjima.

Engleski mediji nešto ga manje vole, no on je svejedno zaradio poziv Nijemca na Mundijal iako nije dovoljno spreman pa mora da zvijezda Arsenala nečim zavrjeđuje poziv u reprezentaciju. Tuchel nije pao pod utjecaj medija ni u drugim slučajevima pa nije zvao ni Alexander-Arnolda koji bi, i da je pozvan, grijao klupu iza Reecea Jamesa.

Desni bek Chelseaja, kad je zdrav, a čini se da to sada jest, vjerojatno je najbolji desni bek svijeta gledajući igru na oba fronta i može pružiti Engleskoj jednake mogućnosti kao i Alexander-Arnold. Njegova spremnost kroz turnir mogla bi odlučiti uspjeh Engleske na ovom Mundijalu.

Nije James jedina ključna točka ove Engleske. Taj defanzivni dio Tri lava osovina je cijele momčadi. U veznom redu imaju jednog od najboljih veznjaka svijeta Declana Ricea te nadolazeću zvijezdu Elliota Andersona koji će ovog ljeta za više od 100 milijuna eura napustiti Nottingham Forest. Kad kombinirate s to četvorkom iza njih, postaje to neprobojna sila koja u kvalifikacijama nije primila gol, kao ni u posljednje dvije prijateljske utakmice protiv reprezentacija nešto manje kvalitete.

Često se spominje taj manjak kreativnosti u napadu te nedovoljno iskorištavanje Harryja Kanea koji je vjerojatno najbolji napadač svijeta. Međutim, u turnirskom natjecanju ne treba vam lepršav nogomet.

Španjolska je 2010. godine Svjetsko prvenstvo osvojila sa samo osam zabijenih golova u sedam odigranih utakmica, Njemačka se 2014. mučila u knockout fazi do utakmice s Brazilom, Francuska je 2018. imala problema u Rusiji, a nije ni Argentina prošla ‘lišo’ u Kataru 2022. Baš zbog toga se Englezi ne moraju brinuti.

Imaju dovoljno iskustva s prethodnih natjecanja (dva finala Europskih prvenstva te polufinale i četvrtfinale Svjetskog prvenstva) i svi porazi stigli su nakon tijesnih utakmica i promašenih prilika. Tuchel je momčad složio nalik Arsenalu, koji, iako ne igra lijep nogomet i omražen je u nogometnom svijetu, igra učinkovit nogomet koji donosi rezultate. Nijemac je čak modelirao i prekide po Topnicima pa mu i to može pomoći jer ima dva ključna kotačića iz te ekipe, a to su izvođači s lijeve strane (Rice) i desne (Saka i Noni Madueke).

Engleska ima povoljan ždrijeb u skupini L, ima dobro složenu momčad koja tempira svoju formu i ono što je najvažnije, nisu bahati kao što to svi uporno ponavljaju. Ova ekipa, bar glavna okosnica, dugo je na okupu i imaju ono što reprezentacije trebaju imati – zajedništvo popraćeno kvalitetom i to vrhunskom koja vam može riješiti utakmicu u nekoliko poteza.