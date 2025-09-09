Sjajnu utakmicu na Maksimiru zasjenio incident na tribini! Mi Hrvati: Nismo sudjelovali u tome

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska je u ponedjeljak na Maksimiru slavila i u svojoj četvrtoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Crna Gora je na Maksimiru 'stradala' 4:0.

Hrvatsku su do pobjede doveli golovi Kristijana Jakića, Andreja Kramarića i Ivana Perišića, dok je jedan autogol postigao Edvin Kuč.

Nažalost, osim uvjerljive predstave Vatrenih, na tribinama se dogodio i jedan nemili incident.

Utakmicu na Maksimiru pratilo je 21.209 gledatelja, no događaj su obilježile i neugodne scene. Došlo je do sukoba na sjevernoj tribini gdje su bili Bad Blue Boysi. Iako su neki mediji prenijeli kako je došlo do sukoba između Bad Blue Boysa i udruge koja prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju, Mi Hrvati, iz te Udruge stigao je demanti.

“To nije istina, nitko od nas iz Udruge nije sudjelovao u tom incidentu”, poručili su za Sport Klub.

