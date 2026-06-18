Sjajna priča iz Bostona: Škotski navijači na utakmici bejzbola dobili više od 10 tisuća dolara

Podijeli :

Guliver Image

Nogometni navijači ove godine plaćaju tisuće dolara za ulaznice za utakmice Svjetskog prvenstva, ali četvorica škotskih navijača dobila su veliku pomoć s troškovima nakon što su osvojili više od 10.000 dolara na tomboli na bejzbolskoj utakmici u Bostonu.

Četvorica – dva oca i dva sina – kupili su dobitne brojeve u nedjelju na stadionu Boston Red Soxa koji je bio prepun pripadnika Tartan Armyja, dan nakon što je Škotska obilježila svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u 28 godina pobjedom od 1:0 nad Haitijem, izvijestio je BBC.

“Provjerili smo u devetoj izmjeni. Morali smo dvaput razmisliti”, rekao je jedan od sinova, Paul Innes, nakon što je primio nagradu od 10.677 dolara. „Brojke su se poklapale. Mislim da smo provjerili tri ili četiri puta. To je jednostavno nestvarno.“

Škotska bi trebala igrati protiv Maroka na stadionu Boston u Foxboroughu, blizu Bostona, u petak kada će ih ponovno bodriti deseci tisuća njihovih navijača.