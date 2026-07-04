Sigur ispisao povijest Hajduka na svjetskim prvenstvima

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Nogometaš Hajduka Niko Sigur našao se u početnoj postavi kanadske reprezentacije za susret osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Maroka, koji se igra u Houstonu. Njegov nastup predstavlja značajan trenutak i za splitski klub jer je postao prvi Hajdukov igrač koji ne predstavlja Hrvatsku ili nekadašnju Jugoslaviju, a koji je započeo utakmicu nokaut faze svjetske smotre.

Kanada u dvoboju s Marokom traži plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta, što bi bio najveći uspjeh u povijesti nacionalne vrste. Već na ovom prvenstvu Kanađani su ostvarili povijesne rezultate prolaskom skupine, a zatim i prvom pobjedom u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Za Sigura ovaj nastup ima i osobnu težinu. Rođen je u Burnabyju u Kanadi, dok vuče hrvatske korijene. U mlađim kategorijama nastupao je za hrvatsku U-21 reprezentaciju te se našao na širem popisu za Europsko prvenstvo, no kasnije je odlučio seniorsku karijeru graditi u dresu Kanade.

U redovima Hajduka profilirao se kao jedan od najkorisnijih i najsvestranijih igrača momčadi. Osim na poziciji desnog beka, može igrati i u veznom redu, a upravo su takvi univerzalni nogometaši posebno vrijedni na velikim natjecanjima i u utakmicama eliminacijske faze.