Senzacija na pomolu: Klopp više nije tvrd, mogao bi preuzeti Elf!

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AP Photo/Eric Gay via Guliver Image

No, nešto više od godinu i pol kasnije, sve su glasnije špekulacije da bi se Klopp mogao vratiti trenerskom poslu. Ovoga puta prvi put u karijeri na klupi jedne reprezentacije.

Nakon što je prije dvije godine napustio Liverpool, u kojem je proveo devet sezona, Jürgen Klopp povezivao se s gotovo svakim europskim velikanom koji bi upao u rezultatsku krizu. Ipak, njemački stručnjak redovito je odbijao nagađanja o povratku na klupu, ističući kako je u potpunosti posvećen ulozi šefa globalnog nogometa u Red Bullu, koju je preuzeo 1. siječnja 2025. godine i koja je kreirana upravo za njega.

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No, nešto više od godinu i pol kasnije, sve su glasnije špekulacije da bi se Klopp mogao vratiti trenerskom poslu. Ovoga puta prvi put u karijeri na klupi jedne reprezentacije.

„Nisam još o tome razmišljao. Razumijem da se moje ime spominje kada se raspravlja o poziciji izbornika, ali nije trenutak da se o tome ozbiljno razgovara. Nemam što dodati. Imam posao u kojem zaista uživam, a koliko znam, to nije posao koji se radi usput“, rekao je Klopp, pritom iskazujući poštovanje prema aktualnom njemačkom izborniku Julianu Nagelsmannu.

Za sad nije sve ostalo na “nabadanjima” i glasinama. Jürgen Klopp doista je zainteresiran za posao njemačkog izbornika ako ga DFB (Njemački nogometni savez) pozove na suradnju, prenosi poznati nogometni insajder Fabrizio Romano.