Senegal postao 28. putnik na Svjetsko prvenstvo: Poznati svi sudionici afričkog playoffa

MOUSSAVOU B Aristide

U posljednjem kolu afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Senegal je porazio Mauritaniju s 4:0. Tako su osvojili svoju skupinu B i izborili plasman na svoje treće uzastopno svjetsko prvenstvo.

Ključan u pobjedi protiv Mauritanije bio je Sadio Mane koji je zabio dva pogotka u pobjedi. Prvi je zabio u 45+1 da bi drugi zabio u 48., na početku drugog dijela. Za 3:0 je pogodio Iliman Ndiaye dok je posljednji gol na utakmici Habib Diallo, napadač Metza.

Tako je Senagal osvojio skupinu B ispred Demokratske Republike Kongo koja je porazila Sudan u posljednjem kolu. DR Kongo je tako izborio afrički playoff koji će se igrati u Maroku. Uz njih tamo će biti reprezentacije Gabona, Kameruna i Nigerije, a utorak navečer će preklinjati reprezentacije Nigera i Burkine Faso koji su “izvisili” zbog lošije gol-razlike u odnosu na Nigeriju koja je završila kao četvrta najbolja druga.

Poznati su i parovi playoffa. Gabon, najbolji drugi igrat će protiv Nigerije dok će u drugom polufinalu snage odmjeriti DR Kongo i Kamerun. Pobjednici tih susreta srest će se u finalu, a osvajač turnira izborit će interkonfederacijski playoff.

