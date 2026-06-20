Senator Vatrenih u neizvjesnom je statusu: Evo zbog čega je nezadovoljan

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić trenutačno se nalazi u neizvjesnom statusu uoči ključne utakmice protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.
Prema pisanju Sportskih novosti, iskusni napadač i jedan od senatora svlačionice, koji je upravo proslavio 35. rođendan, još uvijek čeka odluku izbornika Zlatka Dalića o tome hoće li susret započeti u prvoj postavi ili će se morati zadovoljiti ulogom džokera s klupe.
No, nešto drugo, navodno, posebno smeta hrvatskog napadača. Naime, prema pisanju ovog lista, Kramariću se nikako ne sviđa što su detalji o njegovim zdravstvenim problemima s aduktorom i trbušnim zidom procurili u javnost. Vjerovao je da će probleme zadržati unutar kruga reprezentacije te da će, unatoč bolovima s kojima je igrao i tijekom naporne klupske sezone u Hoffenheimu, odraditi Mundijal bez da se o njegovoj ozljedi javno raspravlja.
Tijekom priprema u Rijeci ušao je tek pred kraj susreta s Belgijom ,protiv Slovenije je bio starter, a u utakmici s Engleskom ušao je tek u 78. minuti.
Unatoč trenutačnim problemima s ozljedom, iza Kramarića je još jako dobra klupska sezona u Bundesligi. U jurnjavi za bodovima nerijetko je igrao pod injekcijama i bolovima, no svejedno je uspio ostvariti impresivan učinak od 15 golova i osam asistencija u prvenstvu i kupu.
Njegov doprinos u nacionalnom dresu još je upečatljiviji, s obzirom na to da je tijekom godina postao jedan od ključnih igrača i zaštitnih lica Vatrenih. Kramarić je za hrvatsku reprezentaciju dosad skupio čak 117 nastupa i postigao 36 pogodaka, od kojih su mnogi bili presudni na velikim natjecanjima, poput golova Rusiji i Kanadi na prethodnim svjetskim prvenstvima.
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