Schweinsteiger: ‘Srce mi je slomljeno, ne sjećam se kad su njemački navijači ovako zviždali’

Podijeli :

Juergen Hasenkopf via Guliver Images

Legenda njemačkog nogometa Bastian Schweinsteiger (41) uputio je oštru kritiku svojoj reprezentaciji nakon iznenađujućeg poraza od Slovačke na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Njemačka je u Bratislavi poražena s 2:0, što je izazvalo burne reakcije, posebno s obzirom na status favorita u skupini u kojoj su još Sjeverna Irska i Luksemburg.

Unatoč velikim očekivanjima i imenima poput Floriana Wirtza, Joshue Kimmicha i Nicka Woltemadea, momčad Juliana Nagelsmanna razočarala je. Njemačka je imala 14 udaraca prema golu, ali tek tri unutar okvira, dok su Slovačku do pobjede vodili David Hancko i David Strelec.

VIDEO / Slovaci šokirali Nijemce na otvaranju kvalifikacija, Strelec zabio golčinu Kiks Njemačke uvelike pomogao Hrvatskoj, evo o čemu se radi

“Žao mi je, ali ni na jednu jedinu minutu utakmice nisam vjerovao da ćemo pobijediti”, rekao je Schweinsteiger, pa dodao: “Ništa od toga. Ovo je težak udarac. Bili smo stvarno loši. Nismo imali dobra dodavanja, nismo predstavljali nikakvu prijetnju.”

Posebno ga je pogodila atmosfera na tribinama: “Moram razmisliti kada sam zadnji put vidio njemačke navijače kako zvižde i tjeraju svoje igrače? To mi je slomilo srce. Trebali biste biti sretni ako se kvalificirate za Svjetsko prvenstvo. Ako igramo kao danas…”

Izostanak učinka posebno je zabrinuo u kontekstu premijerligaških pojačanja. Nick Woltemade, novo pojačanje Newcastlea za 85 milijuna eura, i Florian Wirtz, koji je za 125 milijuna eura prešao u Liverpool, nisu ostavili značajan trag. Njihova forma iz klubova nastavila se i u reprezentaciji.

“Pogledajte Milana Škriniara u obrani Slovaka. Nitko od naših mu nije mogao parirati”, istaknuo je Schweinsteiger.

S njim se složio i branič Njemačke Jonathan Tah: “Nismo kontrolirali utakmicu i zasluženo smo izgubili. To se ne može poreći. Bila je to vrlo slaba utakmica s naše strane.”