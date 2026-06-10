Schildenfeld za SK o Hrvatskoj: ‘Bilo je nekih problema, a Kovačić me brine’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

U predvečerje još jednog velikog natjecanja Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi o snazi, izgledima Vatrenih popričali smo s našim bivšim reprezentativcem Gordonom Schildenfeldom.

Gordon Schildenfeld, bivši hrvatski reprezentativac i trener, za Sport Klub je analizirao Hrvatsku nakon odrađene dvije pripremne utakmice u kojima su Vatreni upisali 0-2 poraz od Belgije, a potom u sudačkoj nadoknadi došli do 2-1 slavlja protiv Slovenije.

Šifo, odlazi li Dalićeva reprezentacija spremna na SP?

“Nadam se i očekujem da su Vatreni spremni za SP. Ove dvije provjere su poslužile svrsi, O.K., ona prva s Belgijom možda nije bila naša najbolja igra. Ova zadnja sa Slovenijom je bila bolja, ali ima tu još prostora za napredak. Najvažnije je da do prve utakmice momčad bude posve fit, da nas zaobiđu ozljede, a onda kada krene natjecanje se sve mijenja.”

Provjere sa Slovencima i Belgijom pokazale su uz standardno dobre stvari, i neke slabosti. Što naš bivši reprezentativni stoper misli o Dalićevom eksperimentu s trojicom u zadnjem redu, i što je po njemu ovoj momčadi primjerenije?

“Pa, teško mi je to ovako reći, ovisi dosta i o protivniku, pa je pretpostavljam izbornik Dalić to želio vidjeti uoči Engleske. Nije se lako šaltat iz trojke u četvorku, puno je drugačije, zahtjevi su drugačiji. Vidjelo se da ima nekih problema, da li je to Daliću odgovaralo vidjet ćemo. S četvoricom smo već navikli, vidjeli smo već i protiv dobrih, ozbiljnih ekipa da možemo igrati u tom sustavu. Imamo kvalitetne obrambene igrače, različite, obrana nam je dobra. Protiv Slovenije je to bilo O.K., bilo je nekih problema ali uglavnom zbog naših pogreški u pasu. Ali, i Slovenci su bili dobri moram reći.”

Šifu je međutim oduševila igra naših mladića koji su ušli u nastavku u Varaždinu?

“Tamo negdje od 60-70 minute kada su ušli ti mlađi igrači, baš mi je bilo dobro. Igralo se brzo, okomito, tražila se šansa kroz pas igru, utrčavanja, stvaranje viška po bokovima, igra jedan na jedan, dolazak u zadnju trećinu s dosta igrača, stvaranje šansi… Sve mi je to izgledalo bolje, na kraju krajeva zabili smo i gol, pobijedili i ipak s pobjedom odlazimo na SP, i to nam još više učvršćuje pobjednički mentalitet prije početka prvenstva. Ovi mlađi momci baš su me još jednom uvjerili da naša reprezentacija ima tu mladost na koju možemo računati ubuduće. Pokazali su onaj stari stil igre, šmek, da to je možda prava riječ. Malo drugačiji stil od onog koji smo navikli gledati našu reprezentaciju, kada smo bili organiziraniji.”

Nije samo dvojba u kojem rasporedu ćemo zaigrati na prvenstvu, puno je upitnika i oko stanja naših dosad nezamjenjivih senatora, prije svih Matea Kovačića ali i Gvardiola, da ne govorimo o vođi Luki Modriću koji u 41. godini predvodi Vatrene u još jedno veliko natjecanje?

“Luka i ja smo generacija, ’85. godište, on još uvelike trči, vodi našu reprezentaciju, Milan, a mene sve boli i dok šetam ha, ha… A što reći o njima trojici, svi su važni za našu igru. Za Luku se oko fizičkog stanja ne brinem, on je pokazao da je fit, Joško je mlad, brzo se vratio na teren nakon teške ozljede. Najviše me brine Kova jer je propustio skoro cijelu sezonu, i fali mu radna temperatura. Ali, sve je to iskustvo, oni imaju iskustvo prije svega, kvalitetu, i siguran sam da će doći na potrebnu radnu temperaturu kada krene natjecanje, i kada se spoji psiha, taj fokus na utakmice onda će to izgledati puno bolje, ne sumnjam. Zadnja dva SP su pokazala da to mi možemo, pa se i sada nadam da ćemo to uspjeti ponoviti.”

Pitanje oko Luke Vuškovića nije se moglo izbjeći, može li ekstra nadareni stoper biti ‘faktor X’ na ovom Svjetskom prvenstvu?

“Ma Vušković je pokazao da se na njega mora računati, odigrao je tako zrelu sezonu u jakoj ligi, a ima ugovor s klubom iz još jače lige. Od njega se s pravom očekuju velike stvari, ima taj mentalitet, gard. Samo da ga zaobiđu ozljede, i da ostane svoj, jer smo se do sada puno puta uvjerili da mladim igračima slava i sve ostalo što dolazi s tim koja dođe preko noći često udari u glavu. Ali, on je pokazao mentalnu čvrstinu i tu ne bi trebalo biti problema, djeluje mi spreman na najveće stvari. Godine koje dolaze na klupskom i reprezentativnom planu su njegove, i jedva čekam to vidjeti na terenu.”

Na otvaranju SP-a prvi suparnik nam je Engleska. Tuchelova momčad nam je najteži protivnik u skupini, a prva utakmica je uvijek najteža ali i najvažnija?

“Sigurno, bit će jako teško. Znali smo pobjeđivati ali i gubiti na otvaranju. Neću reći da nam ništa ne znači, na temelju psihe, bilo bi dobro ne izgubiti, naravno tri boda na startu te digne, ali to ne mora značiti i prolaz skupine. Jer ako u sljedećoj utakmici izgubiš, desi se neki pad eto te u problemu. Onda krenu te kalkulacije koje su najgore, pa ako ovo, ako ono… Ako dođemo do zadnjeg kola s tim kalkulacijama, znači da nije dobro. Bilo bi najbolje pobijediti sve tri pa da se time uopće ne bavimo. Što se Engleske tiče, naši stari znanci, jedna od top selekcija svijeta, čvrsti, posloženi, podjednako kvalitetni i naprijed, i u obrani. Možda nam taj njihov stil, čvrstina, jaki su na lopti ne leži. Neće nam biti lako, ali imamo mi i dobrih sjećanja na Englesku. Znali smo ih dobivati u važnim utakmicama, istina par puta smo i izgubili. Ja se nadam da će 17. lipnja u Dallasu biti jedan od tih naših dobrih dana s Englezima.”

Mnogi će reći da nam je susret s Ganom najvažniji u kontekstu prolaska skupine, računajući da je Panama autsajder u toj skupini?

“Pa svaka utakmica je važna, to kalkuliranje koju utakmicu moramo dobiti, nas nikada nije daleko odvelo. Tada krenu neke kalkulacije koje nisu nogometne, tu se gubi fokus, koncentracija na teren, i ne bih istina volio da se to dogodi. Hrvatska mora biti prava od prve do zadnje utakmice, i onda te računice nisu važne, već bodovi koji će te odvesti u daljnji tijek turnira. Treba nam i malo sreće da nas pomazi, i onda će doći ti bodovi.”

Može li ova Hrvatska i treće SP napraviti čudo koje to više nije, i treći puta uzastopce popeti se na postolje usprkos nekim skepsama?

“Ma, meni je to već pomalo postao i problem, jer su nas navikli na te velike rezultate, dobre igre, tu smirenost koju imamo. Imamo kvalitetu, iskustvo, na klupi u vidu izbornika, na terenu, i da to opet pretvorimo u dobar rezultat. Naravno, može se desiti i suprotno, da ne prođemo skupinu. To se događa i jačim reprezentacijama, na SP ima puno jako dobrih ekipa, nešto se pita i njih, pa tu su i ozljede. Najvažnije je proći skupinu, a onda je sve moguće. Hrvatska je najopasnija kada prođe grupu, to smo već naučili.”

Tko je po našem bivšem Vatrenom prvi favorit za osvajanje Mundijala?

“Španjolci, mislim da su oni glavni favoriti. I tu ću stati.”

Za kraj smo našeg negdašnjeg reprezentativca koji je bio član Hrvatske na SP u Brazilu 2014. upitali sprema li se na put preko bare?

“Ma, neee. To mi je daleko ha, ha. Gledat ću utakmice na TV-u, kako kažete uz kokice, piće ha, ha. I biti najveći navijač naših igrača” , zaključio je Šifo svoju kratku analizu Vatrenih uoči najveće svjetske nogometne smotre.