Scaloni u suzama napustio press konferenciju: ‘Duša me boli…’

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William Volcov Brazil Photo Press via Guliver

Izbornik argentinske nogometne reprezentacije Lionel Scaloni rekao je nakon poraza 0:1 od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva da će se vjerojatno povući s izborničkog mjesta u prosincu kada mu istekne ugovor.

Nakon ceremonije dodjele medalja pojavio se u konferencijskoj dvorani stadiona MetLife u New Jerseyu gdje se slomio.

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“Nisam razgovarao s Leom (Messijem). Što se mene tiče, razgovarat ću s predsjednikom Saveza. Imam određenu ideju o tome što želim učiniti. Ispunit ću ugovor, a nakon toga ćemo vidjeti. Iskreno, osjećam potrebu dobro razmisliti jer ne znam hoću li više ikada moći ostvariti nešto ovako veliko”, izjavio je 48-godišnji izbornik.

“Možda ćemo morati razgovarati. Predsjedniku sam zahvalan što mi je pružio ovakvu priliku i omogućio mi da budem na ovom mjestu. Ostat ću do prosinca, a nakon toga ću najvjerojatnije završiti”, dodao je Scaloni prije nego što je briznuo u plač.

Nakon što se pribrao, ali još uvijek vidno emotivan, nastavio je:

“Biti na mjestu na kojem sam danas san je svakog trenera. Do posljednjeg trenutka pokušavali smo dati svoj maksimum, i stručni stožer i igrači. Mislim da imam pravo uzeti malo vremena i dobro razmisliti. Ovo je prekrasno mjesto, mjesto o kojem nikada u životu nisam mogao niti sanjati”, rekao je.

Scalonijev ugovor s Argentinskim nogometnim savezom (AFA) istječe 31. prosinca.

“Nikada u životu nisam mislio, kao ni svi članovi stručnog stožera, da ćemo biti u ovoj situaciji. Da biste nastavili dalje, potrebno je mnogo toga, a prije svega ponovno se ‘resetirati’ i stvoriti skupinu poput ove. Takva se generacija teško može ponovno okupiti i duša me boli, oprostite”, izjavio je Scaloni prije nego što je napustio konferencijsku dvoranu.

Scaloni je sjeo na klupu Argentine u ljeto 2018. Od tada je vodio momčad u 104 utakmice tijekom kojih je upisao 80 pobjeda, 14 remija i 10 poraza.

Osvojio je Svjetsko prvenstvo 2022., Copu Americu 2021. i 2024. Također i “Finalissimu” 2022. pobjedom od 3:0 nad Italijom, a što je bio ogled prvaka Južne Amerike i prvaka Europe.

Prije toga je bio pomoćni trener u španjolskom prvoligašu Sevilli, izbornik argentinske U-20 reprezentacije, te pomoćnik u A reprezentaciji.