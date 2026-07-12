Scaloni: Moramo biti realni, moramo igrati bolje

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Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas Cityju svladala Švicarsku 3:1 nakon produžetka.

Branitelja naslova u vodstvo je doveo Alexis Mac Allister (10), na 1:1 poravnao je Dan Ndoye (67) da bi za prolazak Argentine zabio Julian Alvarez (112). Konačni rezultat postavio je Lautaro Martinez (120+1).

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Dojmove nakon utakmice podijelio je argentinski izbornik Lionel Scaloni.

“Istina je da smo se danas mučili. Znali smo da je Švicarska fizički vrlo snažna momčad i iz određenih situacija nismo uspijevali pronaći izlaz. Moramo biti realni – moramo igrati bolje”, poručio je Scaloni.

Argentinski izbornik nije skrivao koliko njegovoj reprezentaciji znači još jedan plasman među četiri najbolje momčadi svijeta, ali nije dopustio da slavlje potisne razmišljanje o sljedećem izazovu.

“Ovo je povijesni uspjeh. Nije važno igramo li protiv Engleske ili Norveške, čeka nas momčad koju vodi odličan trener. Sada se moramo oporaviti. To je najvažnije”, zaključio je Scaloni