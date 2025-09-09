Savić: Hrvatska je bolja, ali nema potrebe da joj se daje vjetar u leđa s crvenim kartonom

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska je pobijedila Crnu Goru 4:0 na Maksimiru.

Put do pobjede Hrvatskoj je bio olakšan isključenjem Andrije Bulatovića, koji je u 34. dobio prvi, a u 42. drugi i isključujući crveni karton. O tome su nakon dvoboja govorili i reprezentativci Crne Gore.

“Teško je, sigurno da je teško. Imam osjećaj da se u zadnje vrijeme događaju samo negativne stvari. Do crvenog kartona smo bili u igri. U redu, oni su držali loptu, ali mi ni nismo očekivali da ćemo je imati u posjedu. Nije bilo preopasnih napada. Mislim da Petković u prvih 30 i nešto minuta nije ni imao intervenciju. Pokušavali smo nešto iz kontranapada, ali teško je bilo jer smo se branili duboko u našoj polovici. Dali smo sve od sebe. Krivo mi je što je na kraju ispalo ovako, 4:0. Sudac nije morao dati crveni karton”, rekao je Stevan Jovetić i dodao:

“Pričao sam sa sucem, ali uzalud. Suci uvijek tjeraju po svom i svaki put kad igramo, bez obzira na suparnika, mi smo u podređenom položaju. Nama ništa ne sviraju, njima daju sve. Naravno, nije ovo do suca, Hrvatska je bolja, zaslužila je pobjedu, to nije ništa sporno, ali zašto im pomažeš!?”

Slično je razmišljao i Stefan Savić.

“Hrvatska je bolja reprezentacija i vjerojatno bi pobijedila u ovoj utakmici, ali nema potrebe da joj se daje vjetar u leđa s crvenim kartonom. Igramo mi nogomet možda i malo duže nego što on sudi. Svi znamo da se za one startove ne daju dva žuta kartona”, rekao je Savić i zaključio:

“Rekao sam da bi bilo bolje da je nakon toga svirao kraj meča, barem se neki ne bi ozlijedili. Utakmica poslije crvenog kartona nije imala nikakvog smisla.”