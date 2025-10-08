Saudijska Arabija pobijedila Indoneziju i došla na korak od Svjetskog prvenstva

Podijeli :

(AP Photo/Manu Fernandez)

Saudijska Arabija je u prvoj utakmici skupine B četvrte faze azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi (SAD, Kanada, Meksiko) svladala Indoneziju s 3:2 unatoč tome što je otočna država povela s 1:0. Saudijci su uspješno odgovorili te su preokrenuli susret u svoju korist.

Indonezija je dobro otvorila susret te su u 11. minuti dobili kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio branič Borussije Monchengladbach Kevin Diks. Ipak, njihovo veselje trajalo je samo šest minuta. U 17. minuti je za 1:1 zabio Saleh Abu Al Shamat.

17 minuta kasnije Saudijska Arabija je dobila kazneni udarac koji je Firas Al Buraikan i konvertirao. “Devetka” Saudijske Arabije je i izborila kazneni udarac, a u drugom dijelu je i povećala vodstvo. Bilo je to u 62. minuti kada je na odbijancu Al Buraikan bio prvi na lopti te je prevario Maartena Paesa, suigrača Petra Muse u Dallas FC-u.

Indonezija je u 88. minuti ponovno dobila kazneni udarac, a siguran izvođač još jednom je bio Diks koji je tako smanjio na 3:2. Indonežani su potom dobili nadu od devet minuta nadoknade, ali nisu se uspjeli vratiti te je Saudijska Arabija upisala pobjedu 3:2 u prvom kolu skupine B.

U skupini B je uz Saudijsku Arabiju i Indoneziju još i Irak. Domaćin ovog mini turnira je Saudijska Arabija, a prvi iz skupine ide direktno na Svjetsko prvenstvo dok će drugi u petu fazu azijskih kvalifikacija gdje će snage odmjeriti s drugim iz skupine A.

Tamo sudjeluju Katar, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, a u prvoj utakmici su u Katru, koji je domaćin turnira, remizirali Oman i Katar. Sve utakmice bit će odigrane u ovom ciklusu.

