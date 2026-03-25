Samo na SK – Gattuso: Ovo je najvažnija utakmica moje karijere, osjećam teret cijele nacije na svojim leđima

Talijanski izbornik i bivši trener Hajduka, Gennaro Gattuso, najavio je sutrašnju ključnu utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske, koja se igra u Bergamu od 20:45. Utakmicu možete pratiti na Sport Klubu 1.
Gattuso je istaknuo važnost susreta:
“Ovo je sigurno najvažnija utakmica. Puno je toga na kocki. Mlad sam, ali osjećam teret cijele nacije na svojim leđima. Neću kriti da su me posljednjih mjeseci ljudi često zaustavljali na ulici i molili da odvedem Italiju na Svjetsko prvenstvo. Navikao sam na pritisak, ali ovo je najvažnija utakmica moje karijere.”
O momčadi je rekao:
“Raspoloženje u momčadi je dobro, iza nas su tri sjajna dana u fantastičnom ozračju. Normalno je da znamo što je sutra u igri i smatram da je ispravno osjećati malo naboja, odgovornosti i napetosti.”
Na pitanje hoće li odlučiti mentalna snaga ili fizička sprema, odgovorio je:
“Oboje, i noge moraju biti spremne. Sutra nas čeka utakmica u kojoj će protivnik raditi malo stvari, ali će ih raditi dobro. Morat ćemo biti mentalno čvrsti i znati se namučiti. Kada budemo imali loptu, pokušat ćemo ih staviti pod pritisak.”
O statusu igrača koji se oporavljaju rekao je:
“Vidjet ćemo. I Bastoni i Scamacca trenirali su odvojeno. Dečki su željni staviti se na raspolaganje i dati sve od sebe.”
