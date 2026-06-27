Salahova ozljeda bacila sjenu na prolaz Egipta: Evo u kakvom je stanju

Izbornik Egipta Hossam Hassan rekao je da su njegovi igrači, iako nisu očekivali da će utakmica s Iranom biti tako teška, ipak ostvarili plan. Osvrnuo se i na zdravstveno stanje Mohameda Salaha, koji je igru morao napustiti zbog ozljede.

“Danas nismo znali koliko će utakmica biti teška. Igrači su bili spremni i znali su plan. Prvi put smo se kvalificirali za sljedeće kolo i propustili smo vrh skupine samo zbog gol-razlike”, rekao je i dodao:

Egipat je 1:1 remijem protiv Irana izborio prolaz skupine, a izbornik Hossam Hassan nakon utakmice dao je svoje viđenje susreta.

“Čestitam svim Egipćanima. Dominirali smo posjedom lopte tijekom cijele utakmice, ali morali smo se povući nakon ozljede Fatouha jer smo igrali samo s desetoricom igrača.”

Fatouh se ozlijedio u 80. minuti nakon što je Egipat izvršio pet zamjena, prisiljavajući svoju momčad na oprezniji pristup.

Međutim, Egipat je završio utakmicu s još nekoliko ozljeda jer je branič Mohamed Abdelmonem zadobio ozljedu, dok se situacija s već ozlijeđenim Hamdyjem Fathyjem i Hossamom Abdelmaguidom tek treba riješiti. A i zvijezda Mohamed Salah je tražio da bude zamijenjen zbog ozljede.

“Došli smo ovdje s 26 igrača, i čak i ako nekoliko igrača nedostaje, imamo borce na terenu i imam puno povjerenje u njih. Imam ratnike. Imam egipatske igrače koji su vrijedni povjerenja koje im je ukazano. Ne brinem se zbog igrača koji nedostaju. Imam potpuno povjerenje u sve u ovoj momčadi. Da se brinem svaki put kad bismo imali ozljedu, onda ne bih bio spreman trenirati egipatsku reprezentaciju”, rekao je dodajući da će Salahovo stanje biti procijenjeno.

Hassan je rekao da je prerano za utvrđivanje opsega problema, iako se čini da nije ozbiljan.

“Tražio je da izađe. Ako igrač zatraži zamjenu, to znači da je nešto osjetio”, rekao je Hassan za beIN Sports. “Provjerit ćemo u čemu je problem. Procijenit ćemo ga.”

Hassan je pozdravio egipatski napredak u nokaut fazu kao ponosno postignuće za zemlju, arapski svijet i Afriku, rekavši da će se njegova momčad sada usredotočiti na pripreme za sljedeći krug.

“Pripremit ćemo se, naporno raditi i učiniti sve što možemo za ono što slijedi”, rekao je.