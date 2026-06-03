Safet Sušić o šansama BiH na SP-u i protivniku kojeg ne smiju podcijeniti

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JBAutissier Panoramic via Guliver

'S podjednakim šansama, BiH i Kanada vjerojatno će se boriti za drugo mjesto u skupini, mada ni Katar ne smijemo podcijeniti', smatra bivši izbornik nogometne reprezentacije BiH Safet Sušić uoči početka nadolazećeg Svjetskog prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku koje kreće 11. lipnja.

Nogometna reprezentacija BiH ovog će ljeta drugi puta nastupiti na završnicama velikih natjecanja, drugi put na Svjetskom prvenstvu, nakon što je 2014. godine ‘probijen led’ sa Safetom Sušićem na izborničkoj klupi.

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“Vrijeme leti, nevjerojatno”, komentirao je dvanaest godina ‘reprezentativne suše’ za Fenu Sušić iz Pariza, u kojem živi dugi niz godina.

Premijernu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026., reprezentacija BiH odigrat će u Torontu 12. lipnja u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu, nakon čega će se 18. lipnja u Inglewoodu (Kalifornija) s druge strane naći Švicarska, a zadnji protivnik u skupini B 24. ovog mjeseca bit će Katar u Seattleu.

Protivnici su to protiv kojih se, smatra 71-godišnji Sušić, može igra, s tim da je po njegovom mišljenju jedan detalj odigrao važnu ulogu da se BiH uopće nađe u toj poziciji.

“Nisam bio u BiH zadnje tri-četiri godine, rijetko idem, ali jasno da atmosfera dođe s rezultatima. Čim nemaš dobre rezultate, onda to ne nalikuje ni na što. Dobra je stvar što je reprezentacija sad dosta izmiješana, imamo zastupljene sve nacionalnosti. Kad sam ja bio izbornik, uglavnom su igrali samo Bošnjaci”, naglasio je.

Dodao je da nije imao drugih rješenja jer su “najbolji raspoloživi igrači bili Bošnjaci i nije ih bilo puno“ te da su to neke stvari koje možda ne treba isticati, ali su se dogodile.

Naglasio je da je u promijenjenim, aktualnim okolnostima normalno da je publika počela pokazivati veći interes, ali i istaknuo rad koji su izbornik Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić obavili u pozadini, izvan terena.

“Napravili su dobar posao. I Barbarez i Spaha koji mu je tu sigurno puno pomogao dovođenjem, traženjem tih novih mladih igrača. Ja sam osobno mislio da će u jednom trenutku to presušiti, ali izgleda da svi naši ljudi koji su za vrijeme rata otišli van vole nogomet i imaju snažnu želju da im djeca postanu nogometaši. Vjerojatno i zbog toga uvijek imamo talentirane igrače”, apostrofirao je bivši izbornik, 2004. godine službeno proglašen najboljim nogometašem BiH 20. stoljeća.

Da ne bude zabune, Sušić je naglasio kako je reprezentativni ‘skauting’ i u njegovo vrijeme bio na visokoj razini, istaknuvši da igrači poput Senada Lulića, Harisa Medunjanina i Mensura Mujdže prije njegovog vremena “nisu bili ni blizu reprezentacije“.

Prepoznao je i put kojim je prošao Barbarez, od žestokih kritika na startu izborničke karijere, do hvalospjeva nakon što je osiguran nastup na SP-u.

“Kod nas, kad imaš dobre rezultate dignu te do neba. A čim to malo stane, onda odjednom – nemaš pojma. Nema sredine. Na Svjetskom prvenstvu u Brazilu mi smo korektno odigrali, izgubili od Argentine 2:1 i Nigerije 1:0, što je doživljeno kao katastrofa. Veća katastrofa je bila kod nas nego u jednoj Hrvatskoj, koja je daleko slabije odigrala od nas, ili u Španjolskoj koja isto nije prošla prvi krug”, i dan-danas se čudi Sušić.

Nije siguran je li se po tom pitanju danas nešto promijenilo, ali ističe da je izbor Barbareza za izbornika bio potez koji je uvelike skrojio atmosferu u kojoj većina vuče u istom smjeru.

“Trebao je netko tko će u startu imati podršku svih ljudi, a ljudi su ga s obzirom na to da je bio kapetan reprezentacije izuzetno dobro primili. U početku mu nije bilo lako, ali iz dana u dan, bilo je to sve bolje i bolje. Plasirali su se na Svjetsko prvenstvo, što je veliki uspjeh”, kazao je.

Savjet aktualnom izborniku nije htio udijeliti, jer to, kako kaže, inače ne radi, pa se s obzirom na činjenicu da će nadolazeći Mundijal ugostiti rekordnih 48 reprezentacija ograničio na jednu optimističnu, ohrabrujuću prognozu.

“Ne treba neko veliko opterećenje stavljati ni na njega, a ni na momčad. Mada, istina je da je skupina daleko lakša od one koju smo mi imali u Brazilu i trebalo bi realno očekivati plasman BiH u šesnaestinu finala. Jer iz svake će skupine dalje proći dvije najbolje reprezentacije plus osam najboljih trećih”, poručio je Sušić.

Za prvu utakmicu, protiv Kanade, kazao je da je vrlo važna, mada on osobno nema previše informacija o protivniku.

“Za nas je to vjerojatno nepoznanica. Ali Barbarez se sigurno dobro informirao. Činjenica je da igraju kod kuće pa neće biti lako ni zbog toga. Švicarska je u skupini možda najbolja momčad, favoriti su. S nekim podjednakim izgledima, mi i Kanađani vjerojatno ćemo se boriti za drugo mjesto, mada ni Katar ne smijemo podcijeniti, a sumnjam da će to biti slučaj”, ocijenio je.

U više je navrata podcrtao da puno ovisi o prvoj utakmici, s tim da zbog broja reprezentacija sudionica ne vjeruje da u ranoj fazi može doći do nekog iznenađenja.

U krugu favorita, kaže, vidi uvijek istih pet-šest reprezentacija, a među mogućim iznenađenjima prvenstva – “možda Norvešku s Haalandom ili neku od afričkih reprezentacija“.

Što se tiče njegovih sugrađana Parižana, Francuza, generalno je stava da zasad nisu previše opterećeni Svjetskim prvenstvom.

“Trenutno se puno ne piše o Svjetskom prvenstvu. Pisalo se i još se piše o PSG-u, dok je reprezentacija malo u drugom planu (…) barem dok ne krenu ove prijateljske utakmice i pogotovo, kada krenu utakmice na prvenstvu”, zaključio je bivši izbornik BiH.