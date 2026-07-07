SAD je ispao sa Svjetskog prvenstva! Belgija ih je razbila, pogledajte golove

Belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale Svjetskoga prvenstva svladavši u Seattleu SAD s 4-1 (2-1).

Dvostruki strijelac za Belgiju bio je Charles De Ketelaere (9, 33), a treći i četvrti gol postigli su Hans Vanaken (57) i Romelu Lukaku (90+3), dok je za Amerikance zabio Malik Tillman (31).

Utakmicu je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice šesnaestine finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi.

Belgija će u četvrtfinalu 10. srpnja u Los Angelesu igrati protiv Španjolske, koja je s 1-0 svladala Portugal.

Belgija je zasluženo prošla među osam najboljih, odigrala je najbolju utakmicu dosad, a Amerikanci daleko najslabiju, pogotovu u fazi obrane, jer su primili tri gola zbog početničkih grešaka. Pokazalo je da je u srazu s kvalitetnijom europskom ekipom, moć, presing i količina trke koju je SAD imao u prve četiri utakmice s lakšim protivnicima, praktički nestala.

Tako su u osmini finala eliminirani svi domaćini – Meksiko i Kanada su ispali ranije.

Belgijanci su puno bolje krenuli u utakmicu i već u 2. minuti Timothy Castagne je opalio iz velike udaljenosti, a vratar Matt Freese je uspio izvaditi loptu iz samih rašlji.

No, Belgija je povela u 9. minuti kada su čak trojica Amerikanaca propustili izbiti loptu, a u kazneni prostor je ušao Nicolas Raskin i uposlio Charlesa De Ketelaerea, kojem nije bilo teško s dva metra pogoditi praznu mrežu.

I nakon postignutog gola je trajala dominacija Belgijanaca, a Amerikanci, koji praktički nisu postojali u napadu, ipak su došli do izjednačenja u 31. minuti iz prve prave akcije. Dosuđen je slobodan udarac s 20 metara od gola, kojeg je izveo Malik Tillman, a loptu je glavom u živom zidu skrenuo Hans Vanaken, dovoljno da prevari vratara Curtoisa.

Američko slavlje trajalo je samo dvije minute. Leandro Trossard je ubacio s lijeve strane, a junak dvoboja De Ketelaere je nadskočio dva američka braniča i zabio gol za novo vodstvo.

Raskin (38) i Lukebakio (43) su mogli zabiti i treći gol za Belgijance, a u 45. minuti Balogun je pet metara prebacio vrata.

U drugom dijelu su Amerikanci zaigrali puno agresivnije, ali je u 57. minuti uslijedila nova tragična pogreška njihove obrane. Vratar Freese se poigravao, De Kaetellare mu je uzeo loptu i dodao Vanakenu, koji s 30 metara pogađa prazna vrata.

U sudačkoj nadoknadi četvrti gol za “Crvene đavole” postigao je Lukaku i Belgija će s puno samopouzdanja na noge europskim prvacima Španjolcima.

Sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.