Sad je i službeno: Hrvatska ispala iz top 10, veliki skok na ljestvici napravili Farski otoci

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija zauzima 11. mjesto na najnovijoj Fifinoj ljestvici koja je objavljena u petak.

To je u odnosu na prošlu ljestvicu pad od dva mjesta.

Nakon mjeseca u kojem su se igrale kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. na pet kontinenata i niz prijateljskih utakmica, prvo mjesto na Fifiinoj ljestvici kao i prošli mjesec zauzima Španjolska. Na drugo se s trećeg mjesta popela Argentina, a Francuska se spustila s druge na treću poziciju. Četvrta je Engleska, peti je Portugal, Nizozemska je napredovala jedno mjesto i sada je šesta reprezentacija svijeta, dok je Brazila pao sa šestog na sedmo mjesto. Osma je Belgija, na deveto mjesto se s desetog popela Italija. Njemačka koja je napredovala dva mjesta zatvara prvih 10.

Od hrvatskih suparnika iz kvalifikacijske skupine L, Češka je i dalje najbolje rangirana ali je u odnosu na zadnje izdanje ljestvice pala pet mjesta i sada je 44. reprezentacija svijeta. Crna Gora je pala jedno mjesto i zauzima 81. poziciju. Najveći skok su napravili Farski otoci koji su svladali Češku u kvalifikacijama. Napredovali su devet mjesta i sada su na 127. poziciji na ljestvici, dok je Gibraltar ostao na 200. mjestu.

Sljedeće izdanje Fifine ljestvici bit će objavljeno 21. studenog.

FIFA ljestvica:

1.(1) Španjolska 1.880,76

2.(3) Argentina 1.872,43

3.(2) Francuska 1.862,71

4.(4) Engleska 1.824,3

5.(5) Portugal 1.778

6.(7) Nizozemska 1.759,96

7.(6) Brazil 1.758,85

8.(8) Belgija 1.740,01

9.(10) Italija 1.717,15

10.(12) Njemačka 1.713,3

11.(9) HRVATSKA 1.710,15