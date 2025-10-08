S 35 dobio prvi poziv u reprezentaciju Češke, sad poručuje: ‘Zbog ovog sam otkazao i rođendansku zabavu!’

Podijeli :

Branislav Racko via Guliver

Premijerni poziv u reprezentaciju Češke dobio je prekaljeni napadač Jan Chramosta, koji će u nedjelju, na dan utakmice s Farskim Otocima, proslaviti svoj 35. rođendan.

Izbornik Češke Ivan Hašek muku muči s ozljedama u momčadi, pozvao je čak dva nova vratara, ali i iskusnog napadača Jana Chramostu koji će s 35 upisati tek debi za reprezentaciju.

“Nitko od suigrača mi nije vjerovao da dosad nisam bio član reprezentacije, ali izgleda da mi dosad nikad nije bilo suđeno. Ovaj poziv je i mene iznenadio, uopće to nisam očekivao. Što ako postanem najstariji debitant? Volim obarati rekorde, pa ćemo vidjeti što će biti. Čak sam zbog ovoga otkazao i rođendansku zabavu, vjerujem da će mi prijatelji oprostiti zbog toga. Znam da s Farskim Otocima igramo baš na moj rođendan, bila bi sjajna priča da baš tad debitiram, ali ne bih se žalio ni da zaigram tri dana prije protiv Hrvatske”, poručio je Chramosta u intervjuu za češki portal iSport.

POVEZANO Hrvatska prvi put gostuje u Češkoj, a evo kako su dosad prolazili ti međusobni susreti Što bi za Hrvatsku značio remi, a što poraz protiv Češke?

Bio je već blizu reprezentacije, ali to se sve dosad nije ostvarilo.

“Bile su tri ili četiri situacije u mojoj karijeri kad sam bio blizu reprezentacije, ali se to nikad nije ostvarilo, ponajviše zbog ozljeda. Srećom, sad se to ostvarilo. Očito mi je ovakav put bio suđen, sad je onda još i slađe da sam tako kasno dobio poziv.”

Njegove šanse za nastup u češkom dresu bile su sve manje, pogotovo nakon što je prosjedio cijelu jednu sezonu u Jablonecu te se odlučio na jednogodišnju posudbu u redove Bohemiansa.

“Da ste me tad pitali za reprezentaciju, rekao bih vam da je to prava ludost. Nisam očekivao ovakav karijerni put, ali nakon 30. rođendana sam shvatio da dobro igram, da sam zdrav i da uživam u nogometu, a to su najbitnije stvari. Sve ostalo je samo šlag na torti. Želio bih da moja priča postane inspiracije za sve igrače koji se muče s raznim problemima, ovime sam dokazao da ni nakon 30. nije kraj karijere te da još imate šansi, ali samo ako se borite”, zaključio je Chramosta.