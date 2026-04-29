Ryanair se narugao Englezima uoči otvaranja SP-a protiv Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara ovogodišnje Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Engleske 17. lipnja.
Engleska je reprezentacija na X profilu objavila da ih od tog susreta dijeli točno 50 dana, a na to je u svom sarkastičnom stilu odgovorila aviokompanija Ryanair.
Ryanair je podijelio objavu uz kratku, prilično provokativnu poruku: “Spremamo ovo za trenutak kad izgube.”
Poruka jasno poručuje da ne vjeruju u pobjedu Engleske protiv Hrvatske, što je izazvalo brojne reakcije korisnika na X-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!