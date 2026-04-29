Ryanair se narugao Englezima uoči otvaranja SP-a protiv Hrvatske

FIFA World Cup 29. tra 2026
AP Photo/Matt Dunham via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara ovogodišnje Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Engleske 17. lipnja.

Engleska je reprezentacija na X profilu objavila da ih od tog susreta dijeli točno 50 dana, a na to je u svom sarkastičnom stilu odgovorila aviokompanija Ryanair.

Ryanair je podijelio objavu uz kratku, prilično provokativnu poruku: “Spremamo ovo za trenutak kad izgube.”

Poruka jasno poručuje da ne vjeruju u pobjedu Engleske protiv Hrvatske, što je izazvalo brojne reakcije korisnika na X-u.

