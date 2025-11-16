Rumunjski izbornik nakon poraza u Zenici: ‘Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti…’

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Bosna i Hercegovina je osigurala dodatne kvalifikacije, ali i zadržala izglede za izravan plasman nakon pobjede nad Rumunjima 3:1.

BiH može izboriti izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo ako u utorak pobijedi Austriju, dok je Rumunjska nakon ovog poraza definitivno završila na trećem mjestu. Dodatne kvalifikacije ipak je izborila preko Lige nacija. Nakon utakmice ogorčen je bio rumunjski izbornik Mircea Lucescu;

“Pričamo o ovoj utakmici ili o čitavim kvalifikacijama? Pitate me za kvalifikacije. Pričajmo o ovoj utakmici — bili smo bolji od BiH na terenu. Nije nam dosuđen ni čist penal. BiH je igrala jako agresivno. Sudac nije donosio jednake odluke za obje momčadi u istim ili sličnim situacijama.