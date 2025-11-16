Rumunjski izbornik nakon poraza u Zenici: ‘Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti…’

Bosna i Hercegovina je osigurala dodatne kvalifikacije, ali i zadržala izglede za izravan plasman nakon pobjede nad Rumunjima 3:1.
BiH može izboriti izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo ako u utorak pobijedi Austriju, dok je Rumunjska nakon ovog poraza definitivno završila na trećem mjestu. Dodatne kvalifikacije ipak je izborila preko Lige nacija. Nakon utakmice ogorčen je bio rumunjski izbornik Mircea Lucescu;
“Pričamo o ovoj utakmici ili o čitavim kvalifikacijama? Pitate me za kvalifikacije. Pričajmo o ovoj utakmici — bili smo bolji od BiH na terenu. Nije nam dosuđen ni čist penal. BiH je igrala jako agresivno. Sudac nije donosio jednake odluke za obje momčadi u istim ili sličnim situacijama.
Naš igrač nije vidio Katića; to je trebao biti žuti karton za našeg igrača. Crveni karton nije bio ispravna odluka. Nije čak ni VAR pregledan, što je nedopustivo.Nismo zaslužili izgubiti. U prvom poluvremenu bili smo bolji, ali dva centaršuta i onaj sjajan udarac dotukli su nas. BiH nije zaslužila ovu pobjedu! Sretan sam kako smo odigrali prvo poluvrijeme i prvi susret u Bukureštu.”
Lucescu je napomenuo da je osjetio nepoštovanje u Zenici:
“Ne želim govoriti o navijačima, ne znam što se dogodilo. Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici — nisam imao gdje sjesti u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumunjsku, imala je sve potrebne uvjete.
Naši navijači u Bukureštu nisu tretirali BiH kao što su večeras ovdje domaći navijači tretirali nas — ni himnu nismo mogli čuti kako treba. Ovo još nisam doživio u svojoj karijeri. Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti… Navijači su ovdje odlični i razumijem zašto želite stalno igrati u Zenici, ali uvjeti na stadionu su očajni.”
