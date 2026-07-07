Ronaldo u suzama odgovorio na kritike: ‘Portugal nije osvajao trofeje prije Cristiana’

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AP Photo/Gareth Patterson via Guliver

Kraj jedne od najvećih priča u povijesti nogometa napisan je u Dallasu. Nakon šokantnog poraza Portugala od Španjolske (1-0) u osmini finala Svjetskog prvenstva, 41-ogodišnji Cristiano Ronaldo potvrdio je da je to bio njegov posljednji mundijalski ples.

Iako odlazi tužan zbog eliminacije, kapetan portugalske reprezentacije naglašava da turnir napušta uzdignute glave i mirne savjesti.

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Cristiano Ronaldo odlazi u povijest kao jedini nogometaš koji je uspio postići pogodak na čak šest različitih svjetskih prvenstava. Njegova nevjerojatna reprezentativna karijera, koja traje već 23 godine, u Dallasu je doživjela 233. poglavlje, koje je ujedno bilo i posljednje kada su u pitanju smotre najboljih na svijetu.

“Tužan sam što odlazim na ovaj način, ali dao sam sve od sebe, uvijek sam pružao svoj maksimum. Odlazim čiste savjesti. To je nogomet, to je život nogometaša – nekad pobjeđuješ, nekad gubiš. Moraš nastaviti dalje. Ovo je bilo moje posljednje Svjetsko prvenstvo, da, ali što se ostatka karijere tiče, bit će vremena za razmišljanje i boravak s obitelji. Neću donositi odluke u afektu. Sutra ću se probuditi na isti način na koji sam se probudio i danas: čiste savjesti. Osvojio sam tri trofeja s Portugalom”, rekao je i dodao:

“Prije Cristiana, Portugal nikada nije osvojio veliki trofej. Najbolji trofej koji sam osvojio s reprezentacijom bio je onaj s Eura 2016., koji za mene ima istu dimenziju kao i Svjetsko prvenstvo. Zato ponavljam: odlazim odavde čiste savjesti. Sutra je novi dan i život ide dalje.”

Unatoč još jednoj bljeđoj predstavi protiv Španjolske, portugalski izbornik Roberto Martínez, kojem je ovo također bila posljednja utakmica na klupi reprezentacije, imao je samo riječi hvale za svog kapetana i odbacio svaku kritiku što ga u završnici nije zamijenio mlađim Gonçalom Ramosom.

“Uputio sam mu riječi zahvale. Bio je primjeran kapetan. Stigao sam u reprezentaciju u trenutku kada je bilo puno konfuzije i pitanja oko njegove pozicije u momčadi. No on je bio uzor, ne samo po broju golova koje je postigao, već i po kontranapadima koje je predvodio. On je primjer, model kojeg treba slijediti, nogometna ikona. Nema puno Ronalda na svijetu. Njegov san bio je osvojiti ovo Svjetsko prvenstvo, a to je pokušao ostvariti tako što je bio nevjerojatan primjer unutar svlačionice. Kada ste momčad kojoj je potreban pogodak, ne možete njega izvaditi iz igre. Fizički je izuzetno sposoban, opasan u otvorenom prostoru i iz prekida; za bilo što u kaznenom prostoru potrebna vam je njegova strast i iskustvo. Vjerojatno bismo u produžecima iskoristili energiju Goncala Ramosa. Danas smo morali zadržati strukturu. Nije trenutak da vadite svog centarfora, svog najboljeg strijelca.”