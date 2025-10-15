Ronaldo se oglasio nakon rekordne večeri: ‘Nije tajna da…’

Portugalska nogometna legenda, 40-godišnji Cristiano Ronaldo u utorak je s dva pogotka u remiju (2:2) protiv Mađarske, postao najbolji strijelac svih vremena u kvalifikacijskim utakmicama za svjetsko prvenstvo.

Ronaldo je ukupno u reprezentativnim nastupima postigao već 143 pogotka, a od toga je 41 bio u kvalifikacijama za nastup na svjetskim prvenstvima.

Do sinoć je Portugalac dijelio rekord s bivšim reprezentativcem Gvatemale Carlosom Ruizom koji je karijeru završio s 39 golova postignutih u kvalifikacijskim utakmicama za SP.

“Nije tajna da mi nastupi za reprezentaciju mnogo znače, stoga sam nevjerojatno ponosan što sam ostvario ovo jedinstveno postignuće za Portugal”, napisao je Ronaldo na društvenoj platformi X.

“Hvala svima koji su mi pomogli da dođem do ovoga. Vidimo se u studenome da dovršimo kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo”, dodao je Ronaldo.

Portugal je njegovim pogocima do prve minute sučevog dodatka imao pobjedu u rukama, koja bi portugalskim nogometašima već dva kola prije kraja jamčila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., ali je Dominik Szoboszlai izjednačujućim pogotkom to spriječio i pomogao svojoj reprezentaciji u borbi za drugo mjesto u skupini koje donosi plasman u razigravanje.

Portugal dva kola prije kraja ima 10 bodova, pet više od drugoplasirane Mađarske te je plasman na Svjetsko prvenstvo za Cristiana Ronalda i njegove suigrače zapravo samo formalnost.

