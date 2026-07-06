Ronaldo prozvao najodgovornijeg za ispadanje Brazila: ‘I dalje ne razumijem zašto je toliko bio na klupi’

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AP Photo/Lee Jin-man via Guliver

Ronaldo Nazario nije štedio Brazilce.

Među onima koji su se javno oglasili nakon šokantnog ispadanja Brazila u osmini finala SP-a od Norveške bio je i legendarni Ronaldo Nazario.

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Smatra da Vinicius Junior nije prikazao razinu igre kakva se od njega očekuje na najvećoj sceni:

“Svi znamo koliko je Vinicius talentiran, ali ovo za njega nije bilo dobro Svjetsko prvenstvo. Nikada nije izgledao kao igrač kojeg smo gledali kako dominira u klupskom nogometu. Kada je Brazil trebao svoje najveće zvijezde, on se nikada nije stvarno nametnuo na turniru”, rekao je Ronaldo.

Nije umanjio pobjedu Norvežana.

“Norveška je zaslužila pobjedu, budimo jasni oko toga. Bili su organizirani, disciplinirani i Haaland je kaznio svaku pogrešku.”

Otkrio je koga ipak smatra najodgovornijim.

“Moram biti iskren. Mislim da ovo ispadanje počinje od odluka s klupe. Carlo Ancelotti jedan je od najboljih trenera u povijesti nogometa, ali sad je napravio previše pogrešaka”, rekao je Ronaldo.

Ronaldo se osvrnuo i na minutažu mladih snaga, ponajprije Endricka, za kojeg smatra da je mogao imati znatno veću ulogu.

“Pogledajte Endricka. Svaki put kada je ulazio na ovom turniru, donosio je energiju, agresivnost i nepredvidivost. Ipak, veći dio Svjetskog prvenstva proveo je na klupi. To ne razumijem.”

Ne zna i zašto nije pozvan Joao Pedro.

“I dalje ne razumijem zašto João Pedro nije bio dio ove momčadi. Imao je iznimnu sezonu, u formi je, a Brazilu je trebao napadač koji može ponuditi nešto drukčije.”