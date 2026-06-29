Ronaldo otkrio tko su za njega favoriti na ovom SP-u pa poručio: ‘Isprike mojim roditeljima zbog frizure 2002.’

U intervjuu za francuski L'Equipe, koji je dao tijekom Svjetskog prvenstva, legendarni Ronaldo Nazário našalio se na račun frizure koju je nosio u finalu Mundijala 2002. godine protiv Njemačke – potpuno obrijane glave s karakterističnim pramenom na čelu.
Brazilac priznaje da se godinama kasnije pokajao zbog tog poteza i u šali uputio ispriku svim roditeljima čija su djeca tada poželjela izgledati kao on.
“Prije svega, želio bih iskoristiti priliku da se ispričam svim roditeljima zbog moje frizure iz 2002. godine. Tada sam se oporavljao od teške ozljede koljena i samo novi početak, uz ogroman fizički i mentalni rad, mogao me vratiti tamo gdje sam želio biti“, rekao je Ronaldo.
Na Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji predvodio je Brazil do naslova svjetskog prvaka, postigao osam golova i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu nad Njemačkom od 2:0 u finalu.
Govoreći o favoritima za osvajanje aktualnog Svjetskog prvenstva, Ronaldo je izdvojio nekoliko reprezentacija.
“Francuska, Španjolska i Argentina igraju sjajan nogomet i vrlo su konkurentne, dok je Njemačka uvijek opasna. To su najveći rivali Brazila u borbi za naslov.“
Legendarni napadač osvrnuo se i na Lionela Messija i Kyliana Mbappea.
“Messi i Mbappé su igrači koji nadilaze statistiku i zaslužuju biti najbolji strijelci u povijesti ovog natjecanja. Messi je jedan od najvećih nogometaša svih vremena i još uvijek radi razliku na terenu. Što se Mbappéa tiče, njegov stil igre podsjeća me na mene iz najboljih dana. On je jedan od velikana modernog nogometa i prirodni nasljednik legendi ovog sporta“, zaključio je Ronaldo.
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