Ronaldo odbio dati izjavu, Costa najavio Hrvatsku: ‘Kreću tenzije’

Portugalski vratar Diogo Costa rekao je nakon remija 0-0 s Kolumbijom da nije zadovoljan, ali da se Portugal sada okreće Hrvatskoj s namjerom da ju pobijedi u 1/16 finala Svjetskog prvenstva.

“Na Svjetskom prvenstvu moramo pokušati pobijediti svaku ekipu s kojom se susretnemo, ovaj put, iskreno…moglo je biti jednostavnije, nismo uspjeli, ali to nas više ne zanima. Sada je pred nama Hrvatska, pokušat ćemo ju pobijediti i samo to nas sada interesira”, izjavio je 26-godišnji Costa medijima nakon utakmice s Kolumbijom.

Čuvar mreže Porta, s 46 nastupa za reprezentaciju, nije zadovoljan što je Portugal završio na drugom mjestu skupine K iza Kolumbije. Prethodno je pobijedio Uzbekistan s 5-0 i odigrao 1-1 s DR Kongom.

“Svjetsko prvenstvo je teško, moraš respektirati svaku reprezentaciju”, napomenuo je.

Rekao je, međutim, da je zadovoljan što je Portugal prošao “prvu fazu” natjecanja.

“No, očito je da nismo zadovoljni jer uvijek želimo pobijediti, na tome radimo svakodnevno. Ali, kao što sam rekao, fokusirani smo potpuno na Hrvatsku. Sada dolazi dio kada će biti malo više tenzija na prvenstvu jer se igra na ispadanje”, izjavio je.

Napadač Cristiano Ronaldo, koji je naišao na kritike zbog svoje igre protiv Kolumbije, odbio je dati izjavu novinarima podno stadiona.

“Danas, ne”, odgovorio im je na zahtjev prolazeći pored njih.

Na konferenciji za medije je izbornik Roberto Martinez branio 41-godišnjeg golgetera saudijskog Al-Nassra. Kapetan je odigrao po 90 minuta tijekom tri susreta u skupini, pri čemu je zabio dva gola Uzbekistanu.

“Cristiano je obično na pravom mjestu u pravo vrijeme, ovdje je više pitanje mentalne snage”, izjavio je Martinez.

Ronaldo je u ukupno 231 utakmici za Portugal zabio 145 golova.

“Uvijek je discipliniran na svojoj poziciji, gdje otvara prostor svojim partnerima u napadu. U ovoj utakmici nije ima fizičkih ili mentalnih problema da ne bi igrao 90 minuta, ali možda u idućoj utakmici napravimo promjenu. No to je kao i sa svakim drugim igračem, slijedimo informacije od utakmice do utakmice”, dodao je izbornik.

Martinez je rekao da ima 21 igrača na raspolaganju u polju te da gleda njihove kvalitete kojima mogu doprinijeti, ali također jesu li u formi, ozlijeđeni ili imaju neku poteškoću.