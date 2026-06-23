Portugalci o odgovoru Ronalda na pitanje o Messiju: ‘Nije me briga’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Portugal je svladao Uzbekistan 5:0, a veliki utjecaj u utakmici odigranoj u Houstonu imao je i Cristiano Ronaldo.

Kapetan portugalske reprezentacije s dva je pogotka bio ključan igrač svoje momčadi i pritom postao prvi igrač u povijesti koji se upisao u strijelce na šest različitih svjetskih prvenstava.

U izjavi za Sport TV nakon susreta Ronaldo je pojasnio svoju poruku s terena. “To je da ne zaborave”, kratko je prokomentirao. Na pitanje je li to bio najbolji odgovor na kritike koje su mu upućene nakon uvodne utakmice prvenstva, ponovno je bio odrješit: “Uvijek”, odgovorio je legendarni Portugalac, kojeg su brojni analitičari i novinari kritizirali nakon lošeg nastupa u prvom kolu protiv DR Konga.

“Iznimno sam sretan, no najvažniji je učinak cijele momčadi i povjerenje koje smo imali. Cijeli tjedan bili smo na udaru kritika. Znali smo da će se to dogoditi, ali momčad je dobro radila i znatno smo se popravili. Svako zlo za neko dobro”, rekao je Ronaldo, koji je s deset postignutih golova prestigao i Eusébija na ljestvici najboljih portugalskih strijelaca na svjetskim prvenstvima.

“Uvijek je lijepo rušiti rekorde, ali najvažnije je pomoći reprezentaciji da ostvari svoje ciljeve. Sada je bilo bitno proći skupinu. Mislim da smo s četiri boda to već osigurali i zato sam jako sretan”, dodao je.

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“Tko radi, Bog mu pomaže. Znao sam da će mi i suigrači pomoći. Bio je ovo težak, mračan tjedan. Gotovo da su me već otpisali i poslali u mirovinu, ali izdržao sam, kao i uvijek, jer vjerujem u rad. Bilo je teško, moram priznati, ali vratili smo se”, zaključio je Ronaldo

Lionel Messi (38), najveći Ronaldov rival, igra fantastičan turnir. U prvom susretu postigao je hat-trick protiv Alžira (3:0), dok je Austriji zabio dva gola (2:0), čime je s 18 golova postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.

Portugalski Record piše da je Ronaldo na pitanje o Messijevim golovima odgovorio: “Nije me briga za Messija.”