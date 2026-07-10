Ronaldo ne odustaje: Igrat će i na Euru 2028.?

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Image

Cristiano Ronaldo oprostio se od svjetskih prvenstava, ali ne i od portugalske reprezentacije.

Nakon poraza od Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva, legendarni napadač poručio je da mu je to bio posljednji nastup na najvećoj svjetskoj smotri, ali vrata nacionalnog tima nije u potpunosti zatvorio.

Prema pisanju talijanske La Gazzette dello Sport, Ronaldo navodno ozbiljno razmišlja o produljenju svoje reprezentativne karijere sve do Europskog prvenstva 2028. godine.

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U ovoj nesvakidašnjoj ideji važnu ulogu mogao bi odigrati iskusni portugalski stručnjak Jorge Jesus, s kojim je Ronaldo u Al Nassru upravo proslavio naslov prvaka Saudijske Arabije.

Peterostruki osvajač Zlatne lopte istaknuo je kako mu igranje za domovinu i dalje predstavlja golem motiv, podsjetivši da dres s državnim grbom ponosno nosi već pune 23 godine. Ipak, naglasio je kako odluka o novom izborniku, koji će povesti Portugal u novi ciklus, nije na njemu, već će je donijeti predsjednik Portugalskog nogometnog saveza.

Ronaldo je za Portugal dosad odigrao nevjerojatne 233 utakmice i postigao 146 golova, što ga čini apsolutnim rekorderom u povijesti reprezentativnog nogometa.

Iako je poglavlje na svjetskim prvenstvima službeno i definitivno zatvoreno, posljednja stranica njegove čudesne reprezentativne priče očito još uvijek nije napisana. Ako uspije u svom naumu i zaigra na Euru 2028., Ronaldo će u tom trenutku imati 43 godine.