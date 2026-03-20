Ronaldo izostavljen s popisa Portugala

Martinez: Ronaldov nastup na SP-u nije upitan

Cristiano Ronaldo (41) izostavljen je s popisa portugalske reprezentacije za nadolazeće pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva zbog ozljede desne zadnje lože. Kapetan Portugala ozlijedio se 28. veljače igrajući za svoj klub Al Nassr, vodeću momčad saudijske lige, te se od ozljede još nije oporavio. Zbog toga neće konkurirati za prijateljske susrete protiv Meksika 28. ožujka na obnovljenom stadionu Azteca te protiv Sjedinjenih Američkih Država 31. ožujka u Atlanti.

Izbornik Portugala Roberto Martinez umirio je navijače, poručivši kako Ronaldov nastup na, za njega rekordnom šestom, Svjetskom prvenstvu nije ugrožen. “Ne, nije u opasnosti”, izjavio je Martinez u petak prilikom objave popisa s 27 igrača. “Riječ je o lakšoj ozljedi mišića i vjerujemo da će se vratiti za tjedan ili dva. Sve što je Cristiano fizički postigao ove sezone pokazuje da je u sjajnoj formi.”