Romano potvrdio da je Vatreni meta Reala: ‘On je hibrid kakvog traže’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardio nalazi se pred potencijalno najvećim transferom ljetnog prijelaznog roka.

Tri godine nakon što ga je Manchester City učinio najskupljim obrambenim igračem u povijesti nogometa, plativši njemačkom RB Leipzigu odštetu od 90 milijuna eura, pouzdani izvori bliski europskim velikanima navode kako bi hrvatski branič mogao promijeniti sredinu.

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Ugledni talijanski novinar i stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, dodatno je podgrijao priče o selidbi u Madrid službenom objavom o interesu Kraljevskog kluba:

“Real smatra Gvardiola savršenim braničem. S obzirom na to da može igrati na pozicijama stopera i lijevog bočnog, upravo je onaj hibrid kojeg Real traži.”

Priča o odlasku s Etihada započela je kada je madridski list As na naslovnici prenio informaciju da je Gvardiol ponuđen Real Madridu. Nedugo nakon toga, legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus potvrdio i interes Bayerna:

“Imam igrača na umu i čuo sam da su već proveli početne upite. Bivši igrač Bundeslige iz Leipziga, trenutačno igra za Manchester City. Lijevi bek, stoper… Joško Gvardiol.”

Kao izravan odgovor na sve glasnija nagađanja, uprava Manchester Cityja promptno je reagirala ponudivši hrvatskom reprezentativcu produljenje ugovora, unatoč tome što mu aktualni ugovor s Građanima istječe tek za dvije godine.