Romano: Modrić? Hrvatska je njegov jedini san

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Kad kažemo Svjetsko prvenstvo, kažemo i Luka Modrić. Pet svjetskih prvenstava, još jedna sjajna predstava Hrvatske i novi rekord. S 40 godina postao je najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava", rekao je Romano, podsjetivši na Modrićevu asistenciju u pobjedi Hrvatske 2:1 protiv Gane

Fabrizio Romano, najpoznatiji svjetski stručnjak za nogometne transfere, oko ponoći je objavio video posvećen Luki Modriću, istaknuvši kako hrvatski kapetan o nastavku karijere neće odlučivati prije završetka Svjetskog prvenstva.

Modrić je u ponoć postao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Milanom. Iako postoji mogućnost produljenja suradnje za još jednu sezonu, konačna odluka još nije donesena. Prema Romanu, hrvatski veznjak trenutačno razmišlja isključivo o reprezentaciji i nadolazećoj utakmici osmine finala protiv Portugala.

“Kad kažemo Svjetsko prvenstvo, kažemo i Luka Modrić. Pet svjetskih prvenstava, još jedna sjajna predstava Hrvatske i novi rekord. S 40 godina postao je najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava”, rekao je Romano, podsjetivši na Modrićevu asistenciju u pobjedi Hrvatske 2:1 protiv Gane.

Talijanski novinar dodao je kako će hrvatski kapetan tek nakon završetka Mundijala odlučiti hoće li ostati u Milanu, prihvatiti novi izazov ili zaključiti veliku karijeru.

“Fokus je sada u potpunosti na snu i još jednom velikom rezultatu s Hrvatskom”, zaključio je Romano.

Modrić će u rujnu navršiti 41 godinu, a prošle sezone za Milan je u Serie A odigrao 37 utakmica te postigao dva pogotka uz tri asistencije.