Rodri otkrio tajnu Španjolske i poručio: ‘Pobijedili smo veliku Argentinu s najboljim nogometašem na svijetu’

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Rodrigo Hernandez, poznat kao Rodri, izjavio je da njegova momčad još uvijek ne može vjerovati da je osvojila Svjetsko prvenstvo, ali da je to ostvarila zasluženo.

“Još smo kao u oblacima. Želim samo zahvaliti Bogu za sve što mi je dao. Ova je momčad senzacionalna. Ovo je bio najteži turnir u povijesti svjetskih prvenstava. Pobijedili smo veliku Argentinu s Messijem, najboljim nogometašem u povijesti,” rekao je 30-godišnji veznjak za španjolsku javnu televiziju TVE.

Španjolska je u finalu svladala Argentinu sa 1:0 u produžecima, a Rodri je proglašen najboljim igračem cijelog turnira.

“Argentina je bila svjetski prvak. Stvorili su malo prilika, ali protiv njih je teško razvijati igru. Španjolska je vrlo dobra momčad i na kraju je nogomet bio pravedan”, kazao je Rodri.

Rodri je rekao da je zaštitni znak Španjolske napadački pristup.

“To je tajna ove reprezentacije. Uvijek ćemo krenuti po pobjedu. Na kraju vam se to vrati. Bili smo hrabri”, kazao je.

Osvrnuo se i na razdoblje nakon vlastite ozljede, izrazivši nadu da će njegova priča biti poticaj mlađim sportašima.

“Volio bih da mlađe generacije vide kako igrač koji dotakne vrh može proći kroz najteže trenutke i ponovno se vratiti. To je primjer ustrajnosti”, rekao je igrač Manchester Citija.

Rodri je primio nagradu Zlatna lopta, za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, ali je naglasio da mu najviše znači podrška koju je dobio.

“Najviše pamtite ljude koji vas vole i koji su uz vas. Mnogi vas zapravo ne poznaju, ali osjetio sam veliku podršku, posebno u Španjolskoj,” izjavio je.