Rodri igra ozlijeđen? Nakon Mundijala odlazi na operaciju ‘misteriozne’ ozljede

Veznjak Manchester Cityja Rodri prema pisanju Daily Maila trebao bi na operaciju nakon “misteriozne” ozljede koju je zadobio tijekom Svjetskog prvenstva sa Španjolskom.
Španjolski reprezentativac, jedan od ključnih igrača Cityja, zbog toga će propustiti početak nove klupske sezone, iako se u klubu nadaju da ozljeda neće biti dugotrajnije prirode.
Prema istim navodima, operacija bi se trebala obaviti nakon što Španjolska zaključi svoj nastup na turniru, gdje ih u nokaut-fazi očekuje dvoboj s Austrijom. Engleski mediji navode i da Manchester City zasad ne želi komentirati situaciju u kojoj se nalazi nekadašnji osvajač Zlatne lopte.
Rodri ulazi u posljednju godinu ugovora na Etihadu, a i dalje stoji ponuda kluba za produženje suradnje. Ipak, pregovori navodno trenutačno ne napreduju, u trenutku kada se u pozadini spominje i interes drugih velikih klubova, uključujući Real Madrid.
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