Reprezentacija u problemima uoči SP-a, petorici igrača odbijena viza

Reprezentacije koje su osigurale nastup na Mundijalu se pripremaju za turnir, no neke se suočavaju i s problemima koje nemaju veze s nogometom.

Prema informacijama stranih medija, petorica iračkih reprezentativaca suočila su se s problemima pri dobivanju američkih viza, a njihovi zahtjevi navodno su odbijeni.

Kako se navodi, riječ je o važnim članovima reprezentacije Iraka koji bi trebali biti dio konačnog popisa putnika za Svjetsko prvenstvo. Njihova imena nisu objavljena zbog zaštite privatnosti, ali i zato što administrativni postupak još traje.

Nogometni savez Iraka već se obratio FIFA-i i zatražio pomoć u rješavanju problema. U svjetskoj nogometnoj organizaciji navodno postoji zabrinutost da Irak možda neće biti jedina reprezentacija koja bi se uoči turnira mogla suočiti s poteškoćama oko izdavanja viza za svoje igrače.