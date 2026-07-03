Regionalni mediji: ‘Senzor i dlaka Matanovićeve kose poslali Hrvate kući’

Regionalni mediji u četvrtak pišu o dramatičnoj utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u kojoj je Hrvatska izgubila 1:2 od Portugala i gotovo se svi slažu da ovaj poraz Hrvatsku boli možda više od ostalih jer on vjerojatno znači i kraj reprezentativne karijere kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića, ali i zbog načina na koji koji je su Hrvati poraženi.

“Nakon dramatične utakmice, Portugalci su poslali Hrvate kući – a Modrića vjerojatno u mirovinu”, piše slovenski “Dnevnik”.

“Zlatna rezerva Ramos u 94. minuti za pobjedu Portugala i oproštaj Hrvatske”, napisao je slovenski 24ur.com.

“Hrvati ljuti i razočarani, ali tehnologija ne oprašta. Connected Ball Technology, ugrađena u službenu loptu Svjetskog prvenstva –

Adidas Al Rihla – potvrdila je zaleđe na golu koje bi dovelo do rezultata 2-2 i dovelo do produžetaka”, dodaje Delo.

“VAR izbacio Hrvatsku s Mundijala 2026: Cristiano Ronaldo će zauvijek pamtiti penal i poništen gol”, naslov je u srpskom “Mondo Sportu”.

“Totalna ludnica – preokret Portugala u nadoknadi, VAR bacio Hrvate u očaj!”, piše srpski B92.

“Portugal pobjednik trilera, VAR poništio gol Hrvatske u nadoknadi”, pisao je u naslovu srpski Sport Klub.

“Meč je odlučen poslije prave drame u samom finišu – Portugal je do preokreta došao u 90+4, da bi u 90+13 tehnologija “presudila” Hrvatima”, stoji u njihovu tekstu.

“Što ste napravili od nogometa: Senzor i dlaka Matanovićeve kose poslali Hrvate kući”, oštar je bosanskohercegovački SportSport.

“Portugal u infarktnoj završnici nakon preokreta svladao Hrvatsku i zakazao spektakl sa Španjolskom u osmini finala”, piše “Dnevni avaz” .

“Filmska utakmica u Torontu: Hrvatske suze, slavlje Portugalaca i meč za pamćenje”, piše SportSport.ba.