Real podržao odluku FIFA-e da odustane od prodaje SP-a: ‘To se ne smije ponoviti’

Podijeli :

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver Image

Posljednjih dana priča se o mogućoj prodaji Svjetskog prvenstva kako bi FIFA došla do što veće zarade. Ta inicijativa došla je od strane predsjednika Giannija Infantina, no brojne negativne reakcije odgovorile su FIFA-u od takvog poteza. Nakon odluke reagirao je i Real Madrid čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Real Madrid vrlo pozitivno ocjenjuje odluku FIFA-e da odustane od prijedloga djelomične prodaje komercijalnih prava svojih natjecanja. Naš klub smatra da je to dobra vijest za nogomet, njegove institucije, a prije svega za milijune navijača našeg sporta.

Real Madrid želi izraziti zahvalnost UEFA-i, konfederacijama, savezima i svim institucijama koje su se odlučno i odgovorno usprotivile ovom projektu. Njihovo jedinstvo i osjećaj odgovornosti zaštitili su nogomet u ključnom trenutku.

Klubovi su temelj na kojem počivaju reprezentativni nogomet i Svjetsko prvenstvo. Upravo oni otkrivaju, razvijaju, odgajaju i stavljaju na raspolaganje reprezentacijama igrače koji omogućuju održavanje tih velikih natjecanja. Reprezentativni nogomet i Svjetsko prvenstvo prije svega su događaji od javnog interesa te predstavljaju baštinu koja pripada državama, navijačima i društvu u cjelini. Smatramo da se zato nikada ne bi smjeli tretirati kao obična financijska imovina namijenjena komercijalizaciji u korist nekolicine.

Real Madrid odlučno se protivi svakom pokušaju prodaje budućih komercijalnih prihoda od natjecanja bez preuzimanja troškova i rizika koji uz njih dolaze. Te troškove i rizike snose klubovi, pa je svaka inicijativa koja želi prisvojiti buduće prihode nogometa bez preuzimanja odgovornosti koja ih stvara neprihvatljiva i više se nikada ne bi smjela ponoviti.

To je ujedno i načelo koje Real Madrid dosljedno zastupa na nacionalnoj razini. Klub se svojedobno usprotivio i nije sudjelovao u sporazumu kojim je LaLiga privatnom investicijskom fondu CVC prepustila dio budućih prihoda od televizijskih prava klubova na razdoblje od 50 godina. Opteretiti prihode koji pripadaju klubovima, a koji u cijelosti snose troškove i rizike, tijekom pola stoljeća predstavlja presedan koji se u nogometu ne bi smio ponoviti, bilo u Španjolskoj ili na međunarodnoj razini.”