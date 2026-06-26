Razlog za optimizam: Ovako je Hrvatska igrala protiv afričkih reprezentacija na SP-u

Hrvatska nogometna reprezentacija je upisala samo jedan poraz u deset odigranih susreta protiv afričkih reprezentacija, međutim bila je to prijateljska utakmica.

“Vatreni” su igrali protiv Nigerije, Kameruna, Senegala, Malija, Maroka, Egipta i Tunisa i u deset odigranih susreta ostvarili su sedam pobjeda, dva neodlučena ishoda i jedan poraz, uz pozitivnu razliku pogodaka 17-9. Pritom su dobili tri od četiri dosadašnje utakmice igrane na svjetskim prvenstvima.

Ogled protiv Gane, bit će peti službeni susret “Vatrenih” protiv neke od afričkih vrsta i to na trećem SP-u u nizu. U Brazilu 2014. protivnik je bio Kamerun, u Rusiji 2018. “Vatreni” su igrali protiv Nigerije, a prije četiri godine u Katru dva puta protiv Maroka.

U nemogućim uvjetima ‘prašume’ Manausa Hrvatska je pobijedila Kamerun s 4-0 što je najuvjerljivija hrvatska pobjeda na velikim natjecanjima. Dva puta je bio strijelac Mario Mandžukić, a po jednom su zabili Ivan Perišić I Ivica Olić.

Svjetsko prvenstvo u Rusiji Hrvatska je otvorila u Kalinjingradu pobjedom protiv Nigerije s 2-0. “Vatreni” su čak 20 godina čekali na pobjedu na otvaranju SP-a, a zadnju prije toga ostvarili su 1998. u Francuskoj protiv Jamajke. Prvi pogodak za hrvatsku vrstu bio je autogol Oghenekara Eteba u 32. minuti, dok je pobjedu potvrdio Luka Modrić iz kaznenog udarca u 71. minuti.

Na posljednjem SP-u u Katru, odabranici Zlatka Dalića otvorili su i zatvorili turnir utakmicama protiv Maroka.

Na otvaranju skupine bilo je 0-0, a u susretu za treće mjesto Hrvatska je pobijedila 2-1. Joško Gvardiol je zabio za 1-0 u sedmoj minuti, izjednačio je Achraf Dari dvije minute kasnije, a pobjedu Hrvatskoj donio je Mislav Oršić golom u 42. minuti.

Upravo je Maroko bio i prva afrička vrsta protiv koje je igrala Hrvatska davne 1996. godine.

U polufinalu Kupa kralja Hassana II u Maroku smo igrali protiv domaćina turnira. Poveli smo 2-0 golovima Gorana Vlaovića (14, 15), no Maroko je uspio izjednačiti preko Salahedinea Bassira u 21. minuti i Ahmeda Bahije u 72. minuti.

U toj utakmici pocrvenili su Asanović i Prosinečki kod Hrvatske, dok je kod Maroka isključen Bouyboud. Utakmica je razriješena izvođenjem jedanaesteraca, a Hrvatska je pobijedila 7-6.

Tri godine nakon Maroka, Hrvatska je igrala protiv Egipta na Korejskom kupu, a završilo je ponovo 2-2. Ovoga puta Egipat s poveo preko Hossama Hassana (10, 35), da bi izjednačenje Hrvatskoj donijeli Igor Cvitanović u 45. minuti iz kaznenog udarca i Davor Vugrinec u 78. minuti.

Idući ‘hrvatsko-afrički’ ogled uslijedio je u svibnju 2014. Hrvatska je u sklopu priprema za SP u Brazilu u Osijeku igrala protiv Malija i pobijedila 2-1. Bila je to posljednja provjeru uoči puta u Brazil koji je tada ‘glumio’ Kamerun. U pobjedi 2-1 oba gola je postigao Ivan Perišić (15, 64), dok je gol za goste zabio Kalifa Traore (79).

Identičnim rezultatom završio je i susret protiv Senegala u lipnju 2018. koji je također, igran u Osijeku. Gosti su poveli preko Ismaila Sarra u 48. minuti, a rezultat su preokrenuli Ivan Perišić (63) i Andrej Kramarić (78).

Uslijedio je i prijateljski ogled protiv Tunisa 11. lipnja 2019. u Varaždinu, a gosti su pobijedili 2-1. Tunis je poveo u 16. minuti golom Anicea Badrija, izjednačio je Bruno Petković u 47. minuti, a pobjedu gostima donio je Naim Sliti iz jedanaesterca u 70. minuti.

Prije dvije godine Hrvatska i Tunis su igrali prijateljsku utakmicu i na ACUD kupu u Egiptu. Završilo je bez golova, a “Vatreni” su slavili sa 5-4 boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Hrvatska protiv afričkih reprezentacija:

Maroko – Hrvatska 6-7 11m (2-2) – 11. prosinca 1996. (Kup kralja Hassana)

Hrvatska – Egipat 2-2 – 13. lipnja 1999. (Korea Cup)

Hrvatska – Mali 2-1 – 31. svibnja 2014. (prijateljska)

Kamerun – Hrvatska 0-4 – 18. lipnja 2014. (skupina SP)

Hrvatska – Senegal 2-1, 8. lipnja 2018. (prijateljska)

Nigerija – Hrvatska 0-2, 16. lipnja 2018. (skupina SP)

Hrvatska – Tunis 1-2, 11. lipnja 2019. (prijateljska)

Hrvatska – Maroko 0-0 – 23. studeni 2022. (skupina SP)

Hrvatska – Maroko 2-1 – 17. prosinca 2022. (za 3 mjesto SP)

Hrvatska – Tunis 5-4 11m 0-0 – 23. ožujak 2024. (prijateljska)