Raste zabrinutost Engleza uoči Hrvatske: Važna karika još se muči s ozljedom

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Thomas Tuchel otkrio je kako se Bukayo Saka još uvijek nije potpuno oporavio od ozljede Ahilove tetive koju je zadobio u ožujku, nakon čega je igrao pod blokadama za Arsenal.

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel naglasio da je 24-godišnja zvijezda i dalje na “visokoj razini”, ali priznao je da situacija s njegovom ozljedom nije idealna. Saka je trenirao u utorak i bit će na raspolaganju za posljednju pripremnu utakmicu protiv Kostarike u Orlandu, no propustio je trening u ponedjeljak.

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Njemački stručnjak pomno prati stanje svog ponajboljeg igrača i svjestan je da će tijekom Svjetskog prvenstva morati pažljivo dozirati njegovu minutažu.

“Bukayo još uvijek hvata pravi ritam. Igrao je s nelagodom na kraju klupske sezone. Naravno, uspijevao je to kontrolirati i igrati na visokoj razini, ali još uvijek nije na sto posto. On je igrač kojeg moramo postepeno podizati i paziti na njega tijekom treninga. Nedostaje mu kontinuitet, ne može odraditi baš svaki trening u tjednu i onda igrati utakmicu. Morat ćemo ga pažljivo dozirati, zdravlje igrača je uvijek na prvom mjestu. U ponedjeljak nije bio s nama, u utorak je odradio puni trening i konkurira za utakmicu, ali ponavljam – on nije potpuno spreman”, izjavio je Tuchel.

Saka je u travnju propustio važne Arsenalove utakmice protiv Manchester Cityja i Bournemoutha, no u finišu sezone stisnuo je zube i igrao kroz bolove kako bi pomogao “Topnicima” da osvoje svoj prvi naslov prvaka Engleske nakon više od dva desetljeća. Također, počeo je i finale Lige prvaka protiv PSG-a 30. svibnja, ali je zamijenjen u 83. minuti prije nego što je njegova momčad izgubila nakon jedanaesteraca.

Na pitanje novinara mora li raditi na Sakinom samopouzdanju nakon razočaranja u finalu Lige prvaka i poraza Arsenala na penale protiv PSG-a , Tuchel je bio jasan:

“Ne, apsolutno ne. On je igrač odluke. Čim su ga u Arsenalu vratili na teren protiv Fulhama kada se lomila sezona, odmah je donio prevagu. Zajedno su odlučili da igra usprkos bolovima, čak i kada nije mogao trenirati cijeli tjedan uoči utakmica. Bio je ključan i u uzvratu protiv Atletica za ulazak u finale. Igrao je i to finale. No, između tih utakmica su ga pazili i odmarali, a to je ono što ćemo i mi raditi.”

Svijetla točka za Engleze je činjenica da su ostali igrači Arsenala, Declan Rice, Eberechi Eze i Noni Madueke, koji su se momčadi priključili 6. lipnja, potpuno spremni i u stopostotnoj formi.

Engleska reprezentacija se od 1. lipnja nalazi na Floridi na kojoj odrađuje pripreme. Nakon utakmice s Kostarikom, odigrat će još jedan zatvoreni susret protiv Miami FC-a, a u subotu putuju u Kansas City gdje će im biti službena baza tijekom turnira.

Podsjetimo, Engleska otvara Svjetsko prvenstvo utakmicom protiv Hrvatske 17. lipnja u Dallasu.