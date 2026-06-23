Raritet: Što neraskidivo veže Modrića i Dalića

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Tom Dubravec CROPIX

Stotu utakmicu za nacionalnu momčad Modrić je odigrao protiv Finske na Rujevici 2017. Te večeri bez posla je ostao Ante Čačić, a izbornikom postao Zlatko Dalić

Bio je listopad 2017. godine, a šampanjac stavljen u led za proslavu velike obljetnice nije otvoren budući da je ‘uvijek neugodna‘ Finska režirala dramu na kraju kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. i primorala Davora Šukera da iste večeri sazove kriznu sjednicu HNS-ove vlade. Otprilike na ovom mjestu Luka Modrić počinje asfaltirati svoj put prema mundijalskom srebru i Zlatnoj lopti France Footballa, ali prije nego što mu u ruke sleti ultimativna individualna nagrada, izborniku Anti Čačiću u krilo će sletjeti rješenje o otkazu. Na njegovo mjesto doći će Zlatko Dalić piše Dražen Krušelj.

Devet godina kasnije Darijo Srna ostao je točkica u Modrićevu retrovizoru, dok je Šimića kapetan obišao za puni krug. U Torontu protiv Paname (24. lipnja) 40-godišnjak se sprema otvoriti vrata neke dosad nepoznate dimenzije. Postaje bincenturion, član kluba 200, što na prvi pogled izgleda kao preporuka za nogometnu vječnost i upozorenje posjetiteljima Fifina muzeja: oprez, prilazite jednom od najvrjednijih eksponata u povijesti igre Tamo su dosad pored neumornog kuvajtskog entuzijasta Badera Al-Mutawe (202 nastupa), koji je cijelu karijeru proveo u domovini, mjesto osigurali još samo Cristiano Ronaldo (229) i Lionel Messi (točno 200 ‘kapica‘).

Nema dvojbe da će Modrićevih 200 iskreno raznježiti publiku u Torontu – ovakve su prilike kao naručene za ‘standing ovation‘ – ali Zlatko Dalić bi prilikom male svečanosti već mogao osjetiti izvjesnu nelagodu. Prošli put kada je Modrić okretao brojčanik, njegov je prethodnik na klupi ostajao bez posla, iako je rejting tog prethodnika samo godinu dana ranije, poslije onog odličnog dojma na Euru u Portugalu, nabujao dosegnuvši rekordnu popularnost.