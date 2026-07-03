Rakitić za N1 govorio o budućnosti Dalića pa poručio Vatrenima: ‘Budite tužni i ljutiti’

Hrvatska je 1:2 porazom protiv Portugala ispala sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala, a dramatičan dvoboj za N1 je prokomentirao Ivan Rakitić.
Bivši Vatreni, koji je s Hrvatskom osvojio srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022., osvrnuo se na bolan poraz, prokomentirao sudačke odluke, dao svoja očekivanja od mladih igrača te otkrio što misli o potencijalnoj ostavci Zlatka Dalića.
“Dojam je da je Hrvatska zaslužila više. Nažalost je ispala bolja reprezentacija. Imali smo više od igre, a bilo je puno situacija u utakmici koje je teško razumjeti”, rekao je Ivan Rakitić za N1 i dodao:
“Ovo boli, ali treba čestitati Portugalu i zahvaliti momcima, ponosan sam na sve njih, kao i na izbornika i naše navijače koji su sve pratili na tribinama.”
Velika bitka vođena je u veznom redu, pri čemu su Vatreni u većem dijelu utakmice imali dominaciju.
“Prvih 20-ak minuta bolje je zaboraviti, ostatak utakmice smo imali kontrolu. Samo velike reprezentacije mogu ono što smo mi učinili u drugom poluvremenu. Malo je falilo, a Dalić je sve dobro pripremio i činjenica je da je ispala bolja reprezentacija. Vrijeme je za analizu i pripremu za nove izazove. Imamo fantastične mlade igrače koji će nositi ovu reprezentaciju dugo godina.”
S Modrićem i Brozovićem svojedobno je činio sjajan tercet, a sada je i Luka na korak do umirovljenja.
“Zamolio bih sve nas da ne nagađamo i da pustimo Luku da odmori, zaslužio je to. Svi bismo ga voljeli vidjeti još 200 utakmica u dresu reprezentacije”, rekao je i osvrnuo se na budućnost Hrvatske:
“Baturina, Sučić, Mario Pašalić i Kovačić dokaz su da imamo materijala da i dalje budemo toliko jaki u veznom redu. Obožavam gledati naše mlade igrače, kada sam se odlučio povući, to je bilo i zbog njih. Dokazali su već da mogu nositi reprezentaciju, a na nama je da im budemo podrška. Uvjeren sam da će vezni red i dalje biti moćan.”
Rakitić je doživio ispadanja od Turske 2008. i Portugala 2016., a svi su složni da će nakon poništenog gola Gvardiola u 103. minuti ovaj poraz ostaviti sličan trag.
“Ovo je veliko iskustvo, mladi igrače će naučiti iz njega. Neka budu tužni, ljutiti, nervozni. Pa onda neka krenu u nove pripreme. Nisu slučajno u velikim klubovima, pokazali su kvalitetu, odigrali fantastičan turnir i uz njih će Hrvatska ostati u TOP 10 sigurno.”
Narativ nakon utakmice jest da je švedski sudac u više situacija presudio u korist Portugalaca.
“Slažem se s riječima Dalića, ovakvim modernim suđenjem uzimamo emocije. Postat će lakše s djecom igrati PlayStation nego gledati ovakav nogomet. Bolno je, iako sam siguran da nije namjerno, ali ponovno pogađa Hrvatsku. Toliko godina se radi da budeš najbolji na taj dan, i onda se dogodi ovakva sudačka odluka. Pucali smo 16 puta na gol, idući puta ćemo 26 pa valjda neće biti dvojbi.”
Kakvu budućnost predviđa Hrvatskoj?
“Treba vjerovati da ćemo nastaviti u dobrom smjeru, u novom ciklusu. Savez je posložen, nova generacija je spremna i idemo korak po korak. Nemaju pritisak kakav smo mi imali, oni ne moraju ništa dokazivati.”
Komentirao je i Portugalce, koji imaju vjerojatno najbolji vezni red na svijetu, ali ne igra uvjerljivo.
“Uvijek kažem da kada bismo stavili deset najboljih igrača na svijetu u jednu momčad, teško bismo imali najbolju ekipu. Sigurno jučer nisu uživali u utakmici. Možda je i do toga da su naši momci bili sposobni nametnuti se, dići ritam i napasti ih, a to njima nije lako. Puno detalja mora se složiti i tu je ključan izbornik.”
Nagađa se o odlasku izbornika Zlatka Dalića, s kojim je bivši veznjak odlično surađivao od početka njegova mandata.
“Naš izbornik je zaslužio da dobiti kip u novom kampu. Veliki smo prijatelji, ali sam i veliki ljubitelj njegova načina rada, domoljublja i kako motivira igrače. Zaslužuje odmor pa da s predsjednikom Saveza odluči kako dalje. Ima pravo da to bude u njegovim rukama, a mi ćemo mu se ili zahvaliti ili proslaviti njegov ostanak”, rekao je Rakitić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!