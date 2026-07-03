Rakitić za N1 govorio o budućnosti Dalića pa poručio Vatrenima: ‘Budite tužni i ljutiti’

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AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Hrvatska je 1:2 porazom protiv Portugala ispala sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala, a dramatičan dvoboj za N1 je prokomentirao Ivan Rakitić.

Bivši Vatreni, koji je s Hrvatskom osvojio srebro u Rusiji 2018. i broncu u Kataru 2022., osvrnuo se na bolan poraz, prokomentirao sudačke odluke, dao svoja očekivanja od mladih igrača te otkrio što misli o potencijalnoj ostavci Zlatka Dalića.

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“Dojam je da je Hrvatska zaslužila više. Nažalost je ispala bolja reprezentacija. Imali smo više od igre, a bilo je puno situacija u utakmici koje je teško razumjeti”, rekao je Ivan Rakitić za N1 i dodao:

“Ovo boli, ali treba čestitati Portugalu i zahvaliti momcima, ponosan sam na sve njih, kao i na izbornika i naše navijače koji su sve pratili na tribinama.”

Velika bitka vođena je u veznom redu, pri čemu su Vatreni u većem dijelu utakmice imali dominaciju.

“Prvih 20-ak minuta bolje je zaboraviti, ostatak utakmice smo imali kontrolu. Samo velike reprezentacije mogu ono što smo mi učinili u drugom poluvremenu. Malo je falilo, a Dalić je sve dobro pripremio i činjenica je da je ispala bolja reprezentacija. Vrijeme je za analizu i pripremu za nove izazove. Imamo fantastične mlade igrače koji će nositi ovu reprezentaciju dugo godina.”

S Modrićem i Brozovićem svojedobno je činio sjajan tercet, a sada je i Luka na korak do umirovljenja.

“Zamolio bih sve nas da ne nagađamo i da pustimo Luku da odmori, zaslužio je to. Svi bismo ga voljeli vidjeti još 200 utakmica u dresu reprezentacije”, rekao je i osvrnuo se na budućnost Hrvatske:

“Baturina, Sučić, Mario Pašalić i Kovačić dokaz su da imamo materijala da i dalje budemo toliko jaki u veznom redu. Obožavam gledati naše mlade igrače, kada sam se odlučio povući, to je bilo i zbog njih. Dokazali su već da mogu nositi reprezentaciju, a na nama je da im budemo podrška. Uvjeren sam da će vezni red i dalje biti moćan.”

Rakitić je doživio ispadanja od Turske 2008. i Portugala 2016., a svi su složni da će nakon poništenog gola Gvardiola u 103. minuti ovaj poraz ostaviti sličan trag.

“Ovo je veliko iskustvo, mladi igrače će naučiti iz njega. Neka budu tužni, ljutiti, nervozni. Pa onda neka krenu u nove pripreme. Nisu slučajno u velikim klubovima, pokazali su kvalitetu, odigrali fantastičan turnir i uz njih će Hrvatska ostati u TOP 10 sigurno.”

Narativ nakon utakmice jest da je švedski sudac u više situacija presudio u korist Portugalaca.

“Slažem se s riječima Dalića, ovakvim modernim suđenjem uzimamo emocije. Postat će lakše s djecom igrati PlayStation nego gledati ovakav nogomet. Bolno je, iako sam siguran da nije namjerno, ali ponovno pogađa Hrvatsku. Toliko godina se radi da budeš najbolji na taj dan, i onda se dogodi ovakva sudačka odluka. Pucali smo 16 puta na gol, idući puta ćemo 26 pa valjda neće biti dvojbi.”

Kakvu budućnost predviđa Hrvatskoj?

“Treba vjerovati da ćemo nastaviti u dobrom smjeru, u novom ciklusu. Savez je posložen, nova generacija je spremna i idemo korak po korak. Nemaju pritisak kakav smo mi imali, oni ne moraju ništa dokazivati.”

Komentirao je i Portugalce, koji imaju vjerojatno najbolji vezni red na svijetu, ali ne igra uvjerljivo.

“Uvijek kažem da kada bismo stavili deset najboljih igrača na svijetu u jednu momčad, teško bismo imali najbolju ekipu. Sigurno jučer nisu uživali u utakmici. Možda je i do toga da su naši momci bili sposobni nametnuti se, dići ritam i napasti ih, a to njima nije lako. Puno detalja mora se složiti i tu je ključan izbornik.”

Nagađa se o odlasku izbornika Zlatka Dalića, s kojim je bivši veznjak odlično surađivao od početka njegova mandata.

“Naš izbornik je zaslužio da dobiti kip u novom kampu. Veliki smo prijatelji, ali sam i veliki ljubitelj njegova načina rada, domoljublja i kako motivira igrače. Zaslužuje odmor pa da s predsjednikom Saveza odluči kako dalje. Ima pravo da to bude u njegovim rukama, a mi ćemo mu se ili zahvaliti ili proslaviti njegov ostanak”, rekao je Rakitić.