Pulišić poslao upozorenje pred okršaj s BiH: ‘Spreman sam igrati i 120 minuta’

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AP Photo/Jayne Kamin-Oncea via Guliver Image

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata igra povijesni dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

Uoči utakmice dobre vijesti stigle su za američkog izbornika Mauricija Pochettina, jer će na raspolaganju imati i svoju najveću zvijezdu Christiana Pulišića.

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Nogometaš Milana izjavio je da se u potpunosti oporavio od ozljede lista i da je spreman odigrati cijelu utakmicu, pa čak i eventualne produžetke.

“Osjećao sam se odlično u posljednjoj utakmici protiv Turske. Dobro se osjećam ovoga tjedna i definitivno sam spreman za sutra”, rekao je Pulišić.

Na pitanje može li izdržati svih 90 minuta, odnosno i 120 ako utakmica ode u produžetke, kratko je odgovorio:

“Da.”

Pulišić je ozljedu zadobio u prvom kolu grupne faze protiv Paragvaja, zbog čega je propustio idući susret protiv Australije.

Na teren se vratio u posljednjem susretu grupne faze protiv Turske, kada je ušao s klupe i odigrao 33 minute, ostavivši vrlo dobar dojam.

Američki mediji navode da bi upravo njegov povratak mogao omogućiti izborniku Pochettinu da protiv Bosne i Hercegovine na teren izvede istu početnu postavu koja je u prvom kolu svladala Paragvaj.

Dvoboj između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se na Levi’s stadionu u Santa Clari, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.