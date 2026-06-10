Psihološki rat u Torontu: Barbarez izludio Kanađane uoči prve utakmice

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xLeonardoxRamirezx via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine podigla je ogromnu prašinu u Kanadi i prije nego što je uopće počelo Svjetsko prvenstvo.

Vodeći kanadski sportski medij TSN javno je optužio stručni stožer reprezentacije BiH, na čelu sa Sergejom Barbarezom, da vodi pravi psihološki rat i svjesno opstruira rad novinara u Torontu. Tamošnji mediji tvrde da im je maksimalno otežan pristup igračima, što je ubrzo preraslo u manji skandal.

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Novinarka TSN-a Claire Hannah požalila se u programu uživo kako reprezentacija BiH čini sve kako bi zbunila domaće medije. Prema njezinim riječima, stručni stožer je bez ikakve najave i mimo službenog FIFA protokola pomaknuo termin treninga sat vremena ranije kako bi izbjegao izjave.

Kada su se kanadske kamere unatoč tome pojavile, izbornik Barbarez u jednom je trenutku potpuno prekinuo trening, prišao tribinama i odbio nastaviti s radom sve dok i posljednji novinar nije napustio stadion, dok su igrači sa zanimanjem promatrali scenu.

Da situacija bude još bizarnija, Kanađani sumnjaju i na sabotažu na samom terenu. Naime, tijekom kratke izjave vratara Nikole Vasilja na stadionu su se odjednom upalile prskalice za vodu koje su natopile skupocjenu opremu televizijske ekipe.

Uz to, domaći mediji žale se i na otvorenu cenzuru. Kada su dobili priliku postaviti pitanje Nikoli Katiću i Nikoli Vasilju, PR tim reprezentacije BiH dopustio je samo dva pitanja na engleskom jeziku prije nego što je prekinuo intervju, dok su gostujući novinari s igračima mogli razgovarati bez ikakvih ograničenja.

Dok kanadski novinari ne skrivaju frustraciju, nogometni analitičari ističu da je riječ o dobro poznatom europskom receptu. Legendarni bivši nogometaš Kevin Kilbane prokomentirao je za TSN da su ovakve psihološke igrice potpuno uobičajene. Cilj iznenadnih promjena termina je izbacivanje protivnika i njihovih medija iz takta te unošenje nervoze uoči velike utakmice.

Iako će nogometni savez BiH vjerojatno dobiti službeno upozorenje FIFA-e zbog kršenja prava medija, Barbarez je jasno dao do znanja da reprezentacija BiH na turnir nije stigla zbog fotografiranja, već po pobjedu pod svaku cijenu.