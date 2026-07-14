PSG vraća staro ime: Francuski reprezentativac nakon SP-a potpisuje za europskog prvaka

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HMBxMedia xMarcoxBader via Guliver

L'Equipe je objavio da će se francuski nogometni reprezentativac, 32-godišnji Lucas Digne, vratiti u redove europskog prvaka Paris St. Germaina nakon završetka Svjetskog prvenstva gdje još uvijek nastupa s Francuskom.

U utorak će Digne i ostali francuski nogometaši igrati polufinalni dvoboj protiv Španjolske.

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Posao je većim dijelom obavljen te L’Equipe navodi da će Digne potpisati trogodišnji ugovor s PSG-om gdje je igrao od 2013. do 2016. godine. Prije toga je bio član Lillea, gdje je počeo profesionalnu karijeru, a nakon prve epizode u pariškom klubu Digne je igrao u Romi na posudbi te potom u Barceloni, Evertonu i Aston Villi, čiji je član od 2022. godine.

Posljednjih sezona Digne je bio jedan od najboljih igrača Aston Ville s kojom je prošle sezone osvojio Europsku ligu, a ne bude li nikakvih komplikacija oko ljetnog posla uskoro će Digne kao igrač PSG-a igrati upravo protiv sastava iz Birminghama u utakmici europskog Superkupa.

Na Svjetskom prvenstvu Digne se ustalio u početnoj momčadi, a tijekom karijere je skupio 62 nastupa za reprezentaciju Francuske.